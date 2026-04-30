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Η ΕΚΤ κρατά αμετάβλητα τα επιτόκια με το βλέμμα σε πληθωρισμό και ενέργεια
Οικονομία
15:40 - 30 Απρ 2026

Η ΕΚΤ κρατά αμετάβλητα τα επιτόκια με το βλέμμα σε πληθωρισμό και ενέργεια

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε στη σημερινή της συνεδρίαση να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, σηματοδοτώντας την έβδομη συνεχόμενη φορά που επιλέγει στάση αναμονής στη νομισματική της πολιτική.

Συγκεκριμένα, τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της οριακής χρηματοδότησης παραμένουν στα επίπεδα του 2,00%, 2,15% και 2,40% αντίστοιχα.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ΕΚΤ αναφέρει ότι τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα επιβεβαιώνουν σε γενικές γραμμές τις προηγούμενες εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν ενισχυθεί, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι καθοδικοί κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να διασφαλίσει τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού γύρω από τον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει έντονη άνοδο στις τιμές της ενέργειας, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και επιβαρύνοντας το οικονομικό κλίμα. Όπως σημειώνεται, η τελική επίδραση αυτών των εξελίξεων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση των διαταραχών, καθώς και από τις δευτερογενείς επιπτώσεις τους στην οικονομία. Όσο περισσότερο παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας, τόσο μεγαλύτερος αναμένεται να είναι ο αντίκτυπος τόσο στον πληθωρισμό όσο και στη συνολική οικονομική δραστηριότητα.

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ παρουσιάζει ανθεκτικότητα, ενώ οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν σταθερές. Ωστόσο, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα καταγράφεται άνοδος στις πληθωριστικές προσδοκίες.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, υιοθετώντας μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία. Οι μελλοντικές αποφάσεις για τα επιτόκια θα λαμβάνονται σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά, με βάση τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού, τα νέα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά δεδομένα, καθώς και την ένταση μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Τονίζεται επίσης ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένη πορεία για τα επιτόκια.

Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα αγοράς στοιχείων ενεργητικού, το πρόγραμμα APP (Asset Purchase Programme) και το έκτακτο πρόγραμμα PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) συνεχίζουν να μειώνονται σταδιακά και με προβλέψιμο τρόπο, καθώς το Ευρωσύστημα δεν προχωρά πλέον σε επανεπενδύσεις των ποσών από τίτλους που λήγουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει έτοιμο να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία εντός της εντολής του, ώστε να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών και την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης. Στο πλαίσιο αυτό, παραμένει διαθέσιμο και το εργαλείο προστασίας της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση ακραίων και αποσταθεροποιητικών εξελίξεων στις αγορές.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το σκεπτικό των αποφάσεων αναμένεται να παρουσιάσει η πρόεδρος της ΕΚΤ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που θα ακολουθήσει.

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