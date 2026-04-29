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Πάουελ: Ηχηρό «όχι» σε πρόωρη αποχώρηση από το ΔΣ της Fed – Αιχμές κατά Τραμπ
Ειδήσεις
22:08 - 29 Απρ 2026

Πάουελ: Ηχηρό «όχι» σε πρόωρη αποχώρηση από το ΔΣ της Fed – Αιχμές κατά Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ξεκαθάρισε την Τετάρτη (29/4) ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για την ανακαίνιση των κεντρικών της γραφείων, επιχειρώντας να δώσει τέλος στην αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του.

«Έχω πει ότι δεν θα φύγω από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι αυτή η έρευνα να ολοκληρωθεί πλήρως, με διαφάνεια και οριστικότητα, και εμμένω σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής. Όπως πρόσθεσε, ενθαρρύνεται από τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά παρακολουθεί στενά τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Η θητεία του ως προέδρου ολοκληρώνεται στις 15 Μαΐου, ωστόσο ο Πάουελ έχει ακόμη δύο χρόνια στη θέση του διοικητή. Όπως ανέφερε, θα συνεχίσει να υπηρετεί για χρονικό διάστημα που «μένει να καθοριστεί», υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις του καθοδηγούνται αποκλειστικά από το συμφέρον του θεσμού και των πολιτών.

Παράλληλα, συνεχάρη τον διάδοχό του, Kevin Warsh, του οποίου η υποψηφιότητα πέρασε ένα κρίσιμο στάδιο στη Γερουσία, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική ψηφοφορία. «Σκοπεύω να κρατήσω χαμηλό προφίλ ως διοικητής. Υπάρχει πάντα ένας πρόεδρος – και όταν ο Warsh ορκιστεί, αυτός θα είναι», σημείωσε.

Ο Πάουελ αναφέρθηκε επίσης στις έντονες και συχνά προσωπικές επικρίσεις που έχει δεχθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για «άνευ προηγουμένου» επιθέσεις στη 113χρονη ιστορία της Fed. Όπως προειδοποίησε, τέτοιες παρεμβάσεις πλήττουν την αξιοπιστία του θεσμού και ενδέχεται να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής.

«Ανησυχώ ότι αυτές οι επιθέσεις φθείρουν τον θεσμό και θέτουν σε κίνδυνο αυτό που έχει πραγματικά σημασία για το κοινό: την ικανότητα να ασκείται νομισματική πολιτική χωρίς πολιτικές πιέσεις», τόνισε.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η έρευνα του Department of Justice για την ανακαίνιση των κτιρίων της Fed. Η εισαγγελέας Jeanine Pirro είχε εκδώσει κλήτευση κατά του Πάουελ, η οποία όμως απορρίφθηκε από δικαστήριο, με την ίδια να δηλώνει ότι θα ασκήσει έφεση. Πρόσφατα, η υπόθεση παραπέμφθηκε στον γενικό επιθεωρητή της Fed, αφαιρώντας την ποινική διάσταση και διευκολύνοντας την πορεία της επιβεβαίωσης του Warsh.

Ο ίδιος ο Πάουελ ξεκαθάρισε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών «δεν του άφησαν άλλη επιλογή» από το να παραμείνει στη θέση του μέχρι να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/04/2026 - 22:12
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