Reuters: Η «οντισιόν» του Βανς για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα πρόκληση της πολιτικής του διαδρομής, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον ρόλο του βασικού διαπραγματευτή του Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου με το Ιράν.

Η προσωρινή συμφωνία που ανακοινώθηκε την Τετάρτη ανέστειλε τις εχθροπραξίες έπειτα από τρεις μήνες συγκρούσεων, χωρίς όμως να επιλύει τα κεντρικά ζητήματα της κρίσης. Το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η στήριξη περιφερειακών ένοπλων οργανώσεων και το μέλλον των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ παραπέμφθηκαν σε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών.

Πρόκειται για μια διαδικασία υψηλού ρίσκου, όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή και τη διεθνή οικονομία, αλλά και για τις προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες του Βανς, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ο πιθανότερος διάδοχος του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Οι εξελίξεις παραμένουν ρευστές. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ακύρωσε προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελβετία για την έναρξη των συνομιλιών, με τον Λευκό Οίκο να διαβεβαιώνει πάντως ότι η αμερικανική αποστολή είναι έτοιμη να αναχωρήσει «με την πρώτη ευκαιρία» - μια διατύπωση που στις ημέρες Τραμπ μπορεί να σημαίνει σχεδόν τα πάντα.

Παράλληλα με τη διπλωματική αποστολή, ο Βανς πραγματοποιεί περιοδεία για την προώθηση του νέου του βιβλίου σχετικά με τη μεταστροφή του στον Καθολικισμό. Έτσι, οι εμφανίσεις του κινούνται ανάμεσα σε γεωπολιτικές αναλύσεις, συζητήσεις για την πίστη και, φυσικά, υπενθυμίσεις ότι κυκλοφορεί νέο βιβλίο.

Σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο αντιπρόεδρος παρουσίασε το αμερικανικό όραμα για μια μόνιμη συμφωνία με το Ιράν, αφήνοντας παράλληλα αιχμές προς το Ισραήλ που αρκετοί αναλυτές χαρακτήρισαν από τις πιο αυστηρές που έχουν ακουστεί ποτέ από τόσο υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

«Αν οι Ιρανοί δεν αλλάξουν συμπεριφορά, το στρατιωτικό και πυρηνικό τους πρόγραμμα παραμένει κατεστραμμένο. Αν αλλάξουν, τότε θα μπορούν να αποκτήσουν μια διαφορετική σχέση με τη Μέση Ανατολή», δήλωσε, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters.

Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές έχουν ήδη αναδείξει τον κεντρικό του ρόλο. Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ τον χαρακτήρισε «αρχιτέκτονα» της προσωρινής συμφωνίας, ζητώντας μάλιστα η τελική συμφωνία να παρουσιαστεί στη Γερουσία.

Ο ίδιος ο Τραμπ, ωστόσο, περιέγραψε με τον δικό του τρόπο τα διακυβεύματα για τον αντιπρόεδρό του. «Αν πετύχει, θα πάρω εγώ τα εύσημα. Αν αποτύχει, θα φταίει ο Τζέι Ντι», αστειεύτηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7, υπενθυμίζοντας για ακόμη μία φορά ότι στον Λευκό Οίκο η συλλογική επιτυχία και η ατομική ευθύνη δεν κατανέμονται πάντα με τον ίδιο τρόπο.

Η αποστολή του Βανς γίνεται ακόμη πιο δύσκολη καθώς καλείται να υπερασπιστεί έναν πόλεμο που ο Τραμπ είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα απέφευγε. Παρά τους ισχυρισμούς του προέδρου περί «ολικής νίκης», η ιρανική ηγεσία παραμένει στην εξουσία, η χώρα διατηρεί σημαντικό πυραυλικό οπλοστάσιο και εξακολουθεί να στηρίζει συμμάχους της στην περιοχή.

Ο Βανς επιμένει ότι η στρατηγική του Λευκού Οίκου αποδίδει και καλεί τους επικριτές να εμπιστευθούν τον πρόεδρο. Την ίδια στιγμή προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην πολιτική αφοσίωση προς τον Τραμπ και στη δική του προσπάθεια να εμφανιστεί ως ηγέτης της νέας, πιο απομονωτικής πτέρυγας των Ρεπουμπλικανών.

Το αν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα οδηγήσουν σε μια ιστορική συμφωνία ή σε ένα ακόμη διπλωματικό αδιέξοδο παραμένει άγνωστο. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο Βανς βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πιο κρίσιμης διεθνούς δοκιμασίας της καριέρας του – και ίσως της πρώτης πραγματικής οντισιόν για το πολιτικό μέλλον του μετά τον Τραμπ.