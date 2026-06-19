Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Η UniCredit ανακοίνωσε την Παρασκευή (19/6) ότι, στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης που έχει υποβάλει για την Commerzbank, επενδυτές προσέφεραν μετοχές που αντιστοιχούν στο 12,51% του μετοχικού κεφαλαίου της γερμανικής τράπεζας, γεγονός που οδήγησε σε οριακή ενίσχυση της συνολικής συμμετοχής της.

Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 12,41% που είχε γνωστοποιηθεί την Τρίτη και ανεβάζει τη συνολική έκθεση της UniCredit στην Commerzbank στο 42,5%. Σε αυτό περιλαμβάνεται ποσοστό 26,77% σε μετοχές που έχει ήδη αποκτήσει, καθώς και επιπλέον 3,22% μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων με διακανονισμό σε μετοχές.

Υπενθυμίζεται ότι η γερμανική κυβέρνηση διατηρεί συμμετοχή 12% στην Commerzbank, η οποία προήλθε από τη στήριξη που παρείχε στην τράπεζα κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, και έχει εκφράσει την αντίθεσή της σε ενδεχόμενη συγχώνευση ή στενότερη συνεργασία με την UniCredit.

Η ανακοίνωση εντάσσεται στις υποχρεώσεις ενημέρωσης που προβλέπει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, μετά την επίσημη έναρξη της δημόσιας πρότασης στις 5 Μαΐου.

Η UniCredit έχει ξεκαθαρίσει ότι στόχος της δεν είναι η απόκτηση ελέγχου της Commerzbank, αλλά η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της σε επίπεδο άνω του 30%.