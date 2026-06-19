Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)

Τελικά η εξωστρέφεια της ελληνικής αγοράς αποδίδει ήδη καρπούς τουλάχιστον στον βαθμό που διεθνείς κυρίως επενδυτές αγκαλιάζουν τα επιχειρηματικά σχέδια ελληνικών εισηγμένων εταιριών, με τελευταίο τρανταχτό παράδειγμα αυτό του ΑΔΜΗΕ +5,4% που κατέγραψε ιστορικά υψηλά νούμερα σε τιμές πάνω από τα 4,70 ακριβώς μετά την επιτυχημένη ΑΜΚ ύψους 530 εκ.

Η συγκεκριμένη ΑΜΚ – σε συνέχεια της αντίστοιχης ΑΜΚ της ΔΕΗ που είχε παρόμοια κατάληξη – ανέδειξε μια σημαντική διαφοροποίηση στην έννοια «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» σε σχέση με το χρηματιστήριο, όπου οι επενδυτές στο πρόσφατο παρελθόν έβλεπαν σκωπτικά την διαδικασία σε σχέση με την – βραχυπρόθεσμη - πορεία της μετοχής, ενώ πλέον αποδεικνύεται ότι η μέθοδος που ακολουθείται (ταυτόχρονα δύο βιβλία με παραίτηση παλαιών μετόχων, προτεραιοποίηση σε κατανομή και τελική τιμή διάθεσης με βάση το book building) είναι η επιθυμητή και από το επενδυτικό κοινό εκτός από την ίδια την εταιρία.

Σε αυτό το κλίμα της αυξημένης ρευστότητας και τεράστιας υπερκάλυψης που παρατηρούμε τόσο σε μετοχικές διεργασίες όσο και σε νέες εκδόσεις ομολόγων κινούνται πλήθος εισηγμένων διακρίνοντας μελλοντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης μεγάλων επιχειρηματικών πλάνων, με την ΕΛΧΑ +14,2% να παίρνει την σκυτάλη από τον ΑΔΜΗΕ και να ζητάει τις απαραίτητες εγκρίσεις από ΕΓΣ για αναπτυξιακή ΑΜΚ ύψους 250 εκ. ευρώ.

Νέο υψηλό και για την Holding ΒΙΟ +9,1% όπως και για τον AKTR +3,4% σε τιμές άνω των 12 ευρώ με πληροφορίες να κάνουν λόγο για παρόμοιες σκέψεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, θετικό κλείσιμο και για την ΕΥΔΑΠ +2,7% η οποία επίσης έχει ανακοινώσει ευρύ επενδυτικό πλάνο για την επόμενη πενταετία.

Άλλη μια θετική συνεδρίαση για τις CENER +3,4%, ΛΑΜΔΑ +3,4% .

Από τις 15 μετοχές του FTSE που υποχώρησαν οι μεγαλύτερες μεταβολές σε ΕΛΠΕ -2,1%, ALWN -0.6%, ΕΥΡΩΒ -1,2%, ΜΠΕΛΑ -0,7%, ΤΙΤΑΝ -1,5%.

Στην μεσαία κεφαλαιοποίηση συνεχίζει την ανοδική κίνηση η ΠΛΑΘ +3,4% με βάση τα εξαιρετικά αποτελέσματα τριμήνου, ανοδικά ξανά η ΛΑΒΙ +3,9% όπως και η ΠΡΟΦ +0,4% που δείχνει να επανέρχεται σε μεσοπρόθεσμο ανοδικό κανάλι, ανοδικό ξέσπασμα και με μεγάλο όγκο για τον ΑΒΑΞ +4,3% μετά από 15νθήμερο ταλαιπωρίας.

Χαμηλότερες τιμές σε ΠΡΟΝΤΕΑ -1,2%, ΦΡΛΚ -0,7%, ΑΛΜΥ -1,6%.

Αναδιαρθρώσεις δεικτών στο κλείσιμο της αγοράς με αυξημένο τζίρο στα 454 εκ. παρά το ότι οι αμερικάνικες αγορές είναι κλειστές σήμερα λόγω της Ημέρας Ανεξαρτησίας.

Ανοδικά και οι τουριστικές εισπράξεις τον Απρίλιο (παρά τα θέματα με τον πόλεμο στην ΜΑ) στα 1,1 δις (+9,5%) ενώ ακόμα σημαντικότερη ήταν η μεταβολή σε τετράμηνη βάση με τις εισπράξεις στα 2,8 δις +37%.

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο ο ΓΔ κατέγραψε ένα αξιόλογο +2,2% βελτιώνοντας την μηνιαία απόδοση στο +4,4% και την ετήσια στο +16,7%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης