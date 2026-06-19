ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)
Σχόλια Αγοράς
17:39 - 19 Ιουν 2026

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τελικά η εξωστρέφεια της ελληνικής αγοράς αποδίδει ήδη καρπούς τουλάχιστον στον βαθμό που διεθνείς κυρίως επενδυτές αγκαλιάζουν τα επιχειρηματικά σχέδια ελληνικών εισηγμένων εταιριών, με τελευταίο τρανταχτό παράδειγμα αυτό του ΑΔΜΗΕ +5,4% που κατέγραψε ιστορικά υψηλά νούμερα σε τιμές πάνω από τα 4,70 ακριβώς μετά την επιτυχημένη ΑΜΚ ύψους 530 εκ.

Η συγκεκριμένη ΑΜΚ – σε συνέχεια της αντίστοιχης ΑΜΚ της ΔΕΗ που είχε παρόμοια κατάληξη – ανέδειξε μια σημαντική διαφοροποίηση στην έννοια «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» σε σχέση με το χρηματιστήριο, όπου οι επενδυτές στο πρόσφατο παρελθόν έβλεπαν σκωπτικά την διαδικασία σε σχέση με την – βραχυπρόθεσμη - πορεία της μετοχής, ενώ πλέον αποδεικνύεται ότι η μέθοδος που ακολουθείται (ταυτόχρονα δύο βιβλία με παραίτηση παλαιών μετόχων, προτεραιοποίηση σε κατανομή και τελική τιμή διάθεσης με βάση το book building) είναι η επιθυμητή και από το επενδυτικό κοινό εκτός από την ίδια την εταιρία.

Σε αυτό το κλίμα της αυξημένης ρευστότητας και τεράστιας υπερκάλυψης που παρατηρούμε τόσο σε μετοχικές διεργασίες όσο και σε νέες εκδόσεις ομολόγων κινούνται πλήθος εισηγμένων διακρίνοντας μελλοντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης μεγάλων επιχειρηματικών πλάνων, με την ΕΛΧΑ +14,2% να παίρνει την σκυτάλη από τον ΑΔΜΗΕ και να ζητάει τις απαραίτητες εγκρίσεις από ΕΓΣ για αναπτυξιακή ΑΜΚ ύψους 250 εκ. ευρώ.

Νέο υψηλό και για την Holding ΒΙΟ +9,1% όπως και για τον AKTR +3,4% σε τιμές άνω των 12 ευρώ με πληροφορίες να κάνουν λόγο για παρόμοιες σκέψεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, θετικό κλείσιμο και για την ΕΥΔΑΠ +2,7% η οποία επίσης έχει ανακοινώσει ευρύ επενδυτικό πλάνο για την επόμενη πενταετία.

Άλλη μια θετική συνεδρίαση για τις CENER +3,4%, ΛΑΜΔΑ +3,4% .

Από τις 15 μετοχές του FTSE που υποχώρησαν οι μεγαλύτερες μεταβολές σε ΕΛΠΕ -2,1%, ALWN -0.6%, ΕΥΡΩΒ -1,2%, ΜΠΕΛΑ -0,7%, ΤΙΤΑΝ -1,5%.

Στην μεσαία κεφαλαιοποίηση συνεχίζει την ανοδική κίνηση η ΠΛΑΘ +3,4% με βάση τα εξαιρετικά αποτελέσματα τριμήνου, ανοδικά ξανά η ΛΑΒΙ +3,9% όπως και η ΠΡΟΦ +0,4% που δείχνει να επανέρχεται σε μεσοπρόθεσμο ανοδικό κανάλι, ανοδικό ξέσπασμα και με μεγάλο όγκο για τον ΑΒΑΞ +4,3% μετά από 15νθήμερο ταλαιπωρίας.

Χαμηλότερες τιμές σε ΠΡΟΝΤΕΑ -1,2%, ΦΡΛΚ -0,7%, ΑΛΜΥ -1,6%.

Αναδιαρθρώσεις δεικτών στο κλείσιμο της αγοράς με αυξημένο τζίρο στα 454 εκ. παρά το ότι οι αμερικάνικες αγορές είναι κλειστές σήμερα λόγω της Ημέρας Ανεξαρτησίας.

Ανοδικά και οι τουριστικές εισπράξεις τον Απρίλιο (παρά τα θέματα με τον πόλεμο στην ΜΑ) στα 1,1 δις (+9,5%) ενώ ακόμα σημαντικότερη ήταν η μεταβολή σε τετράμηνη βάση με τις εισπράξεις στα 2,8 δις +37%.

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο ο ΓΔ κατέγραψε ένα αξιόλογο +2,2% βελτιώνοντας την μηνιαία απόδοση στο +4,4% και την ετήσια στο +16,7%.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Real Consulting: Αλλαγές συμμετοχών μέσω πακέτων αξίας €20 εκατ.
Ανακοινώσεις

Real Consulting: Αλλαγές συμμετοχών μέσω πακέτων αξίας €20 εκατ.

BofA για Metlen: Τιμή στόχος τα 52 ευρώ με... καταλύτη το γάλλιο
Αναλύσεις

BofA για Metlen: Τιμή στόχος τα 52 ευρώ με... καταλύτη το γάλλιο

ΧΑ: Λήγουν σήμερα (19/6) τα ΣΜΕ του Ιουνίου, διαδικασία που αναμένεται να συμβάλει σε αυξημένη μεταβλητότητα
Αναλύσεις

ΧΑ: Λήγουν σήμερα (19/6) τα ΣΜΕ του Ιουνίου, διαδικασία που αναμένεται να συμβάλει σε αυξημένη μεταβλητότητα

Χρηματιστήριο στο... ρυθμό των ΑΜΚ: Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ στην ΕΛΧΑ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο στο... ρυθμό των ΑΜΚ: Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ στην ΕΛΧΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:21

Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

Πολιτική
19/06/2026 - 18:08

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:59

Μουζάκης: Ανασυγκρότηση ΔΣ μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:54

Reuters: Η «οντισιόν» του Βανς για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 17:39

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:37

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:36

REVOIL: Παραίτηση της Μαρίας Σάββα και εκλογή της Μαρίας Ελένης Μπουζούρα στο Δ.Σ.

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:25

Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:24

Μουντιάλ 2026: Η μπάλα κυλά, τα δισεκατομμύρια τρέχουν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:22

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένα στρείδια λόγω παρουσίας Νοροϊού

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:05

Οριστική λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων στις 30 Ιουνίου

Εργασιακά
19/06/2026 - 17:02

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών από 22 έως 26 Ιουνίου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:57

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γαλλικού τυριού Brie λόγω ανίχνευσης επικίνδυνων τοξινών

Πολιτική
19/06/2026 - 16:54

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου – Εκδήλωση με συμμετοχή Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:50

Ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι από αδέσποτη σφαίρα

ΕΜΠΟΡΙΟ
19/06/2026 - 16:32

ΔΙΜΕΑ: «Σαφάρι» ελέγχων σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο – Κατασχέθηκαν τουλάχιστον 20.000 «μαϊμού» προϊόντα

Magazino
19/06/2026 - 16:31

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ: Επιβεβαίωσαν για ακόμα μία χρονιά τη θέση τους ως ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:28

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/06/2026 - 16:22

Αλλαγή πορείας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:20

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:11

Reuters: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία

Οικονομία
19/06/2026 - 16:05

Eurobank: Η ακρίβεια ακυρώνει τις αυξήσεις εισοδημάτων στα μάτια των καταναλωτών

Οικονομία
19/06/2026 - 16:04

ΥΠΕΘΟΟ: 149,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση συρμών και εγκατάσταση κλιματιστικών σε συρμούς του Μετρό Αθήνας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:54

UNICEF για Γάζα: Η εκεχειρία είναι μια «φονική ψευδαίσθηση» για τα παιδιά

Business Facts
19/06/2026 - 15:50

SpaceX: Ποιοι έγιναν δισεκατομμυριούχοι μετά τη «χρυσή» εισαγωγή στο χρηματιστήριο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:42

Τραμπ: Η Μελόνι με ικέτευε για μία φωτογραφία –Τον διαψεύδει η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:40

Η Μόσχα φλέγεται από τα ουκρανικά drones – Ο Πούτιν ετοιμάζει σφοδρή απάντηση

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 15:33

Κόλλιας: Σημαντική αποκατάσταση για τη δέουσα επιμέλεια των λογιστών - φοροτεχνικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ