IAEA: Το Ιράν δεσμεύεται να ανοίξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε επιθεωρήσεις

Η ενδιάμεση συμφωνία ειρήνης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προβλέπει ότι οι επιθεωρητές της Υπηρεσίας Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΗΕ θα έχουν πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγο μετά την αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει τη διενέργεια πυρηνικών επιθεωρήσεων, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη επιμένει πως δεν υπάρχουν νέα σχέδια για επισκέψεις επιθεωρητών του ΟΗΕ στις εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές.

«Υπάρχει μια σύγκρουση δηλώσεων αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο επικεφαλής της IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ιαπωνία την Παρασκευή.

«Αυτό που είναι αδιαμφισβήτητο είναι ότι διαθέτουμε ένα Μνημόνιο Κατανόησης (MOU). Το μνημόνιο αυτό προβλέπει ρητά ότι το πυρηνικό του σκέλος θα τελεί υπό την εποπτεία της IAEA. Αυτή είναι η ακριβής διατύπωση: "θα εποπτεύεται από την IAEA". Για να ασκήσουμε εποπτεία, πρέπει να πραγματοποιήσουμε επιθεωρήσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος», ανέφερε ο Γκρόσι.

«Οι τεχνικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και ελπίζουμε να βρεθούμε στις εγκαταστάσεις πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα μια ενδιάμεση συμφωνία ειρήνης με στόχο τον τερματισμό της σχεδόν τετράμηνης σύγκρουσής τους. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να διαφωνούν ως προς ορισμένες λεπτομέρειες του 14 σημείων Μνημονίου Κατανόησης.

Βάσει του μνημονίου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ανοίξουν εκ νέου τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, χωρίς την επιβολή διοδίων, για διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών, καθώς και να τερματίσουν κάθε εχθροπραξία, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων στον Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι μάχες μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.