ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
IAEA: Το Ιράν δεσμεύεται να ανοίξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε επιθεωρήσεις
Ειδήσεις
09:57 - 26 Ιουν 2026

IAEA: Το Ιράν δεσμεύεται να ανοίξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε επιθεωρήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ενδιάμεση συμφωνία ειρήνης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προβλέπει ότι οι επιθεωρητές της Υπηρεσίας Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΗΕ θα έχουν πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγο μετά την αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει τη διενέργεια πυρηνικών επιθεωρήσεων, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη επιμένει πως δεν υπάρχουν νέα σχέδια για επισκέψεις επιθεωρητών του ΟΗΕ στις εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές.

«Υπάρχει μια σύγκρουση δηλώσεων αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο επικεφαλής της IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ιαπωνία την Παρασκευή.

«Αυτό που είναι αδιαμφισβήτητο είναι ότι διαθέτουμε ένα Μνημόνιο Κατανόησης (MOU). Το μνημόνιο αυτό προβλέπει ρητά ότι το πυρηνικό του σκέλος θα τελεί υπό την εποπτεία της IAEA. Αυτή είναι η ακριβής διατύπωση: "θα εποπτεύεται από την IAEA". Για να ασκήσουμε εποπτεία, πρέπει να πραγματοποιήσουμε επιθεωρήσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος», ανέφερε ο Γκρόσι.

«Οι τεχνικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και ελπίζουμε να βρεθούμε στις εγκαταστάσεις πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα μια ενδιάμεση συμφωνία ειρήνης με στόχο τον τερματισμό της σχεδόν τετράμηνης σύγκρουσής τους. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να διαφωνούν ως προς ορισμένες λεπτομέρειες του 14 σημείων Μνημονίου Κατανόησης.

Βάσει του μνημονίου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ανοίξουν εκ νέου τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, χωρίς την επιβολή διοδίων, για διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών, καθώς και να τερματίσουν κάθε εχθροπραξία, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων στον Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι μάχες μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Sell-off στις ασιατικές αγορές: Απότομη προσγείωση για Nikkei και Kospi μετά το ράλι της ΤΝ
Χρηματοδοτήσεις

Sell-off στις ασιατικές αγορές: Απότομη προσγείωση για Nikkei και Kospi μετά το ράλι της ΤΝ

Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»
Οικονομία

Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βανς: Στα σκαριά μηχανισμός αποκλιμάκωσης με συνεργασία CENTCOM - Φρουρών της Επανάστασης
Ειδήσεις

Βανς: Στα σκαριά μηχανισμός αποκλιμάκωσης με συνεργασία CENTCOM - Φρουρών της Επανάστασης

Το Ορμούζ ξανά στα «κόκκινα» μετά από ιρανική επίθεση σε πλοίο – Κέρδη 2% στο πετρέλαιο
Ειδήσεις

Το Ορμούζ ξανά στα «κόκκινα» μετά από ιρανική επίθεση σε πλοίο – Κέρδη 2% στο πετρέλαιο

Πετρέλαιο: Γιατί το ενεργειακό σοκ δια χειρός Τραμπ δεν εκτόξευσε τις τιμές όσο αναμενόταν
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Γιατί το ενεργειακό σοκ δια χειρός Τραμπ δεν εκτόξευσε τις τιμές όσο αναμενόταν

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
26/06/2026 - 10:08

HPV: Νέα εποχή πρόληψης με εμβολιασμό και self-test

Πολιτική
26/06/2026 - 10:02

Κατρίνης: Η ΝΔ θέλει την εξάρτησή της από το «επιτελικό» παρακράτος

Ειδήσεις
26/06/2026 - 09:57

IAEA: Το Ιράν δεσμεύεται να ανοίξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε επιθεωρήσεις

Χρηματοδοτήσεις
26/06/2026 - 09:50

Sell-off στις ασιατικές αγορές: Απότομη προσγείωση για Nikkei και Kospi μετά το ράλι της ΤΝ

Οικονομία
26/06/2026 - 09:24

Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 09:21

AKTOR: ΑΜΚ €650 εκατ. και επενδυτικό πρόγραμμα €3 δισ. έως το 2031

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 09:13

HELLENiQ ENERGY: To στοίχημα κερδοφορίας και οι νέοι πυλώνες ανάπτυξης

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 09:05

HELLENiQ ENERGY: Τελικό μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή – Πότε καταβάλλεται

Ειδήσεις
26/06/2026 - 09:01

Νέα κύματα περικοπών θέσεων εργασίας στη Γερμανία

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 08:50

ΑΒ Βασιλόπουλος: Δοκιμάζει νέο μοντέλο αξιοποίησης ακινήτων και επενδύει στην ελληνική παραγωγή

Φορολογία
26/06/2026 - 08:31

ΑΑΔΕ: Το νέο πλαίσιο για φορολογική ενημερότητα, μεταβιβάσεις ακινήτων και βεβαίωση οφειλής (παραδείγματα)

Ακίνητα
26/06/2026 - 08:22

Προσεισμικός έλεγχος: Ολοκληρώθηκε σε 27.000 δημόσια κτίρια σε όλη την επικράτεια

Ειδήσεις
26/06/2026 - 08:10

Βενεζουέλα: Εκατοντάδες νεκροί και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τους φονικούς σεισμούς

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 08:00

Όμιλος Λάμψα: Επενδύει €35 εκατ. στο Elatos Resort και βλέπει καλύτερη πορεία το 2026

Ναυτιλία
26/06/2026 - 07:51

Το «ακτοπλοϊκόν ζήτημα…»: Η ιστορία της ελληνικής ακτοπλοΐας από το 1922 μέχρι σήμερα

Ναυτιλία
26/06/2026 - 07:42

Βακόνδιος: Το Λαύριο δεν είναι πλέον ένα περιφερειακό λιμάνι. Είναι ένας οργανισμός με αναπτυξιακή προοπτική

Χρηματιστήρια
25/06/2026 - 23:42

Νέος γύρος απωλειών στη Wall Street μετά τις πιέσεις στις Big Tech

Ειδήσεις
25/06/2026 - 23:15

Βανς: Στα σκαριά μηχανισμός αποκλιμάκωσης με συνεργασία CENTCOM - Φρουρών της Επανάστασης

Ειδήσεις
25/06/2026 - 22:52

Το Ορμούζ ξανά στα «κόκκινα» μετά από ιρανική επίθεση σε πλοίο – Κέρδη 2% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 22:28

Βενεζουέλα: Εφιάλτης για πάνω από 36.000 αγνοούμενους – 188 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς

Magazino
25/06/2026 - 22:07

Η «στρωματοποίηση» στη διατροφή: Πώς να φάτε περισσότερα φυτικά τρόφιμα χωρίς να στερηθείτε τίποτα

Πολιτική
25/06/2026 - 21:49

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Ειδήσεις
25/06/2026 - 21:29

ΔΝΤ: Οι τιμές θα πέσουν ενέργειας, αλλά η πλήρης ομαλοποίηση θα αργήσει

Magazino
25/06/2026 - 21:10

Συναισθηματική Υπερφαγία: Όταν το φαγητό γίνεται τρόπος διαχείρισης των συναισθημάτων

Εμπορεύματα
25/06/2026 - 20:49

Πετρέλαιο: Γιατί το ενεργειακό σοκ δια χειρός Τραμπ δεν εκτόξευσε τις τιμές όσο αναμενόταν

Πολιτική
25/06/2026 - 20:30

Τσίπρας: Θέλουμε κυβερνώσα Αριστερά, όχι Αριστερά διαμαρτυρίας – Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν

Ομόλογα
25/06/2026 - 20:15

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Πίεση στις αποδόσεις λόγω αποκλιμάκωσης του πετρελαίου

Οικονομία
25/06/2026 - 19:59

Εμβληματικές επενδύσεις στην Τρίπολη με ισχυρό εθνικό και ευρωπαϊκό αποτύπωμα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/06/2026 - 19:46

Πειραιώς: Κατώτατος μισθός €1.700 για όλους τους εργαζομένους και πρόσθετες παροχές

Πολιτική
25/06/2026 - 19:37

Κομισιόν για Αβραμόπουλο: Δεν έγινε εσωτερική έρευνα, αλλά έλεγχος συμμόρφωσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ