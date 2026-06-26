ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»
Οικονομία
09:24 - 26 Ιουν 2026

Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα «Εξοικονομώ» που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίζεται ηΠαρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και αφορά τα εξής συγκεκριμένα προγράμματα:

• Εξοικονομώ 2021
• Εξοικονομώ 2023
• Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους
• Εξοικονομώ 2025
• Εξοικονομώ – Επιχειρώ & Αλλάζω Συσκευή στις Επιχειρήσεις

Τα προγράμματα «Εξοικονομώ» αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Με δεδομένη την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η νέα προθεσμία είναι οριστική και δεν προβλέπεται περαιτέρω παράταση της. Το Υπουργείο καλεί τους ωφελούμενους να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεών τους εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

Το προγράμματα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

AKTOR: ΑΜΚ €650 εκατ. και επενδυτικό πρόγραμμα €3 δισ. έως το 2031
Επιχειρήσεις

AKTOR: ΑΜΚ €650 εκατ. και επενδυτικό πρόγραμμα €3 δισ. έως το 2031

HELLENiQ ENERGY: To στοίχημα κερδοφορίας και οι νέοι πυλώνες ανάπτυξης
Επιχειρήσεις

HELLENiQ ENERGY: To στοίχημα κερδοφορίας και οι νέοι πυλώνες ανάπτυξης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΕΦΙΜ: Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει το 49,3% του προγράμματός της
Πολιτική

ΚΕΦΙΜ: Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει το 49,3% του προγράμματός της

Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα
Ειδήσεις

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα

Τσίπρας από Κοκκινιά: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση - Σύντομα θα γίνουμε και κυβέρνηση
Πολιτική

Τσίπρας από Κοκκινιά: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση - Σύντομα θα γίνουμε και κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
26/06/2026 - 10:02

Κατρίνης: Η ΝΔ θέλει την εξάρτησή της από το «επιτελικό» παρακράτος

Ειδήσεις
26/06/2026 - 09:57

IAEA: Το Ιράν δεσμεύεται να ανοίξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε επιθεωρήσεις

Χρηματοδοτήσεις
26/06/2026 - 09:50

Sell-off στις ασιατικές αγορές: Απότομη προσγείωση για Nikkei και Kospi μετά το ράλι της ΤΝ

Οικονομία
26/06/2026 - 09:24

Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 09:21

AKTOR: ΑΜΚ €650 εκατ. και επενδυτικό πρόγραμμα €3 δισ. έως το 2031

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 09:13

HELLENiQ ENERGY: To στοίχημα κερδοφορίας και οι νέοι πυλώνες ανάπτυξης

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 09:05

HELLENiQ ENERGY: Τελικό μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή – Πότε καταβάλλεται

Ειδήσεις
26/06/2026 - 09:01

Νέα κύματα περικοπών θέσεων εργασίας στη Γερμανία

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 08:50

ΑΒ Βασιλόπουλος: Δοκιμάζει νέο μοντέλο αξιοποίησης ακινήτων και επενδύει στην ελληνική παραγωγή

Φορολογία
26/06/2026 - 08:31

ΑΑΔΕ: Το νέο πλαίσιο για φορολογική ενημερότητα, μεταβιβάσεις ακινήτων και βεβαίωση οφειλής (παραδείγματα)

Ακίνητα
26/06/2026 - 08:22

Προσεισμικός έλεγχος: Ολοκληρώθηκε σε 27.000 δημόσια κτίρια σε όλη την επικράτεια

Ειδήσεις
26/06/2026 - 08:10

Βενεζουέλα: Εκατοντάδες νεκροί και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τους φονικούς σεισμούς

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 08:00

Όμιλος Λάμψα: Επενδύει €35 εκατ. στο Elatos Resort και βλέπει καλύτερη πορεία το 2026

Ναυτιλία
26/06/2026 - 07:51

Το «ακτοπλοϊκόν ζήτημα…»: Η ιστορία της ελληνικής ακτοπλοΐας από το 1922 μέχρι σήμερα

Ναυτιλία
26/06/2026 - 07:42

Βακόνδιος: Το Λαύριο δεν είναι πλέον ένα περιφερειακό λιμάνι. Είναι ένας οργανισμός με αναπτυξιακή προοπτική

Χρηματιστήρια
25/06/2026 - 23:42

Νέος γύρος απωλειών στη Wall Street μετά τις πιέσεις στις Big Tech

Ειδήσεις
25/06/2026 - 23:15

Βανς: Στα σκαριά μηχανισμός αποκλιμάκωσης με συνεργασία CENTCOM - Φρουρών της Επανάστασης

Ειδήσεις
25/06/2026 - 22:52

Το Ορμούζ ξανά στα «κόκκινα» μετά από ιρανική επίθεση σε πλοίο – Κέρδη 2% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 22:28

Βενεζουέλα: Εφιάλτης για πάνω από 36.000 αγνοούμενους – 188 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς

Magazino
25/06/2026 - 22:07

Η «στρωματοποίηση» στη διατροφή: Πώς να φάτε περισσότερα φυτικά τρόφιμα χωρίς να στερηθείτε τίποτα

Πολιτική
25/06/2026 - 21:49

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Ειδήσεις
25/06/2026 - 21:29

ΔΝΤ: Οι τιμές θα πέσουν ενέργειας, αλλά η πλήρης ομαλοποίηση θα αργήσει

Magazino
25/06/2026 - 21:10

Συναισθηματική Υπερφαγία: Όταν το φαγητό γίνεται τρόπος διαχείρισης των συναισθημάτων

Εμπορεύματα
25/06/2026 - 20:49

Πετρέλαιο: Γιατί το ενεργειακό σοκ δια χειρός Τραμπ δεν εκτόξευσε τις τιμές όσο αναμενόταν

Πολιτική
25/06/2026 - 20:30

Τσίπρας: Θέλουμε κυβερνώσα Αριστερά, όχι Αριστερά διαμαρτυρίας – Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν

Ομόλογα
25/06/2026 - 20:15

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Πίεση στις αποδόσεις λόγω αποκλιμάκωσης του πετρελαίου

Οικονομία
25/06/2026 - 19:59

Εμβληματικές επενδύσεις στην Τρίπολη με ισχυρό εθνικό και ευρωπαϊκό αποτύπωμα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/06/2026 - 19:46

Πειραιώς: Κατώτατος μισθός €1.700 για όλους τους εργαζομένους και πρόσθετες παροχές

Πολιτική
25/06/2026 - 19:37

Κομισιόν για Αβραμόπουλο: Δεν έγινε εσωτερική έρευνα, αλλά έλεγχος συμμόρφωσης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/06/2026 - 19:12

Όμιλος AKTOR: ΑΜΚ ύψους €650 εκατ. και έκδοση ομολόγου €300 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ