Sell-off στις ασιατικές αγορές: Απότομη προσγείωση για Nikkei και Kospi μετά το ράλι της ΤΝ

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν την Παρασκευή οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις, κατοχυρώνοντας τα σημαντικά κέρδη που είχαν αποκομίσει από το πρόσφατο ράλι των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Αναλυτικότερα, στο Τόκιο, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 4,09% στις 69.408 μονάδες, ενώ στη Σεούλ ο Kospi κατέγραψε «βουτιά» 5,81% στις 8.411,21 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έχασε 1,97% στις 22.625 μονάδες, ενώ στην Κίνα ο CSI 300 υποχώρησε κατά 1,85% στις 4.044,78 μονάδες και ο SZSE Component βυθίστηκε κατά 3,09% στις 15.837,66 μονάδες. Από την άλλη, ο ASX της Αυστραλίας διασώθηκε, με ήπια κέρδη της τάξης του 0,18% στις 8.764,20 μονάδες.

Οι έντονες διακυμάνσεις αντανακλούν τη μεταβλητότητα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στις αγορές, καθώς οι επενδυτές προσαρμόζουν τις θέσεις τους στις εξελίξεις γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο Nikkei όσο και ο Kospi είχαν καταγράψει ιστορικά υψηλά νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Στη Wall Street, η συνεδρίαση της Πέμπτης (25/6) ολοκληρώθηκε με μικτές τάσεις. Οι μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης συνέχισαν να κινούνται σε έντονα μεταβαλλόμενο κλίμα, ενώ η Apple δέχθηκε πιέσεις μετά την ανακοίνωση αυξήσεων στις τιμές πολλών από τα προϊόντα της.