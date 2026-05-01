UBS: «Ψαλιδίζει» τις προβλέψεις για το ασήμι έως το 2027 λόγω πεσμένης ζήτησης

Η UBS προχώρησε σε καθοδική αναθεώρηση των προβλέψεών της για την πορεία του ασημιού, αποδίδοντας την αλλαγή στις πιο αδύναμες επενδυτικές εισροές, στη μειωμένη βιομηχανική ζήτηση και στην ενισχυμένη προσφορά από τα ορυχεία.

Η ελβετική τράπεζα αναμένει πλέον ότι η τιμή του μετάλλου στο τέλος Ιουνίου θα διαμορφωθεί στα 85 δολάρια, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 100 δολάρια.

Αντίστοιχα, αναθεώρησε πτωτικά τις προβλέψεις της και για τους επόμενους ορίζοντες: στα 85 δολάρια για τον Σεπτέμβριο (από 95), στα 80 δολάρια για τον Δεκέμβριο (από 85) και στα 75 δολάρια για τον Μάρτιο του 2027 (από 85).

Οι τρέχουσες τιμές spot του ασημιού κινούνται γύρω στα 76,6 δολάρια ανά ουγγιά.

Ειδικότερα, την Παρασκευή (1/5) το ασήμι σημείωσε άνοδο της τάξης του 3% και διαμορφώθηκε στα 75,91 δολάρια η ουγγιά.

Το σκεπτικό της αναθεώρησης

Η αναθεώρηση βασίστηκε σε νέα αξιολόγηση των ισορροπιών προσφοράς και ζήτησης στην αγορά. Η UBS εκτιμά πλέον ότι το έλλειμμα του 2026 θα είναι αισθητά μικρότερο, μεταξύ 60 και 70 εκατ. ουγγιών, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για περίπου 300 εκατ. ουγγιές.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας, η ζήτηση από τον κλάδο των φωτοβολταϊκών αναμένεται να εξασθενήσει λόγω των υψηλών τιμών, ενώ αντίστοιχα πιέσεις εκτιμάται ότι θα υπάρξουν και στην κατανάλωση για ασημικά και κοσμήματα. Συνολικά, η μείωση της ζήτησης υπολογίζεται περίπου στις 50 εκατ. ουγγιές.

Στην πλευρά της προσφοράς, η UBS κάνει λόγο για πιο ισχυρή εικόνα, με την παραγωγή των μεταλλείων να εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τις 850 εκατ. ουγγιές.

Παράλληλα, καταγράφεται υποχώρηση τόσο στα αποθέματα ETF που επενδύουν σε ασήμι, τα οποία έχουν μειωθεί κατά περίπου 70 εκατ. ουγγιές και διαμορφώνονται στις 794 εκατ., όσο και στις καθαρές κερδοσκοπικές θέσεις στα futures, που έχουν υποχωρήσει λίγο πάνω από τα 100 εκατ. ουγγιές.

Υπό το πρίσμα αυτό, η τράπεζα αναπροσάρμοσε πτωτικά και τις εκτιμήσεις της για την επενδυτική ζήτηση, από πάνω από 400 εκατ. ουγγιές σε περίπου 300 εκατ., χαρακτηρίζοντας το νέο επίπεδο «επαρκές» δεδομένων των εκροών που έχουν ήδη καταγραφεί.

Η UBS σημειώνει ότι, με βάση τη μικρότερη αναμενόμενη ανισορροπία στην αγορά, οι τιμές του ασημιού είναι πιθανό να κινηθούν σε σταθερό ή πλάγιο εύρος, χωρίς έντονες διακυμάνσεις.

Ωστόσο, αποφεύγει πιο επιθετική αναθεώρηση, επισημαίνοντας ότι η πορεία του χρυσού εξακολουθεί να λειτουργεί υποστηρικτικά για το ασήμι. Όπως τονίζει, αναμένεται περαιτέρω άνοδος του χρυσού, γεγονός που μπορεί να προσφέρει στήριξη στο πολύτιμο μέταλλο.

Η τράπεζα εκτιμά επίσης ότι η σχέση τιμής χρυσού προς ασήμι θα κινηθεί σταδιακά προς την περιοχή του 75–80.