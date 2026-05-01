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Μέταλλα: Εβδομαδιαίες απώλειες παρά την άνοδο για τον χρυσό – «Άλμα» στο ασήμι
Εμπορεύματα
21:58 - 01 Μάι 2026

Μέταλλα: Εβδομαδιαίες απώλειες παρά την άνοδο για τον χρυσό – «Άλμα» στο ασήμι

Reporter.gr Newsroom
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Ο χρυσός κινήθηκε σε θετικό έδαφος, ανατρέποντας προηγούμενες απώλειες που ξεπερνούσαν το 1%, ενώ ισχυρή άνοδο κατέγραψε και το ασήμι, στον απόηχο της νέας ιρανικής πρότασης για επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.  

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,1% και διαμορφώθηκε στα 4.627,63 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε υποχωρήσει έως τα 4.559,48 δολάρια εντός της συνεδρίασης. Παρ’ όλα αυτά, ο χρυσός παραμένει σε πορεία εβδομαδιαίων απωλειών της τάξης του 1,7%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Ιουνίου σημείωσαν άνοδο 0,4%, φτάνοντας τα 4.649,60 δολάρια.

Ο Chris Gaffney, πρόεδρος παγκόσμιων αγορών στην EverBank, ανέφερε ότι τα θετικά μηνύματα γύρω από τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν συνέβαλαν στην ανάκαμψη του χρυσού από τις πρωινές απώλειες. Όπως σημείωσε, ένα ενδεχόμενο τέλος του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει τη Fed σε εκ νέου μειώσεις επιτοκίων, γεγονός που θα αποδυνάμωνε το δολάριο και θα λειτουργούσε υποστηρικτικά για τον χρυσό.

Το αμερικανικό νόμισμα υποχώρησε έναντι των βασικών νομισμάτων, ενώ στο γεωπολιτικό πεδίο το Ιράν κατέθεσε νέα πρόταση για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός.

Παράλληλα, η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια και υιοθέτησε πιο αυστηρή στάση, οδηγώντας τις αγορές να περιορίσουν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων εντός του έτους.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι σημείωσε άνοδο 3% και διαμορφώθηκε στα 75,91 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 0,3% στα 1.992,05 δολάρια, ενώ το παλλάδιο κατέγραψε άνοδο 0,6% στα 1.532,79 δολάρια.

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