Μικρή πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση - Στα $87 το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη (13/8), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές για ασθενέστερη παγκόσμια ζήτηση φέτος και την αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι τιμές βρίσκουν στήριξη από την έλλειψη προόδου στις συνομιλίες για τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν αποκλεισμένα, καθώς και από τις διαταραχές στην προσφορά.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν 2,11% στα 87,13 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) σημειώνουν αντίστοιχη πτώση 2,40% στα 81,28 δολάρια το βαρέλι.

Επισημαίνεται ότι η μεγάλη αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα λειτουργεί ως παράγοντας πίεσης για τις τιμές, δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζοβάνι Σταούνοβο. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η πτώση των τιμών αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη, όσο οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Υπενθυμίζεται ότι τα εμπορικά αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξησή τους από τον Ιανουάριο του 2023, καθώς οι εξαγωγές μειώθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 17,4 εκατομμύρια βαρέλια, φτάνοντας στα 424,4 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 7 Αυγούστου, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Ιουνίου, ανακοίνωσε η EIA. Δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ αναλυτών είχε προβλέψει μείωση των αποθεμάτων κατά 1,4 εκατομμύρια βαρέλια.

Την ίδια ώρα, ο ΟΠΕΚ μείωσε εκ νέου την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026, στα 580.000 βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) ανέφερε ότι αναμένει η κατανάλωση πετρελαίου να μειωθεί κατά 1,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως φέτος, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για μείωση κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η ζήτηση περιορίζεται από τις υψηλότερες τιμές και την περιορισμένη προσφορά, εξαιτίας του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Οι διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας συνέχισαν να στηρίζουν τις τιμές, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προέβαλαν αντικρουόμενους ισχυρισμούς σχετικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη ο νεοδιορισθείς επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ του Ιράν δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «βρίσκονται υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν», μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τον έλεγχο της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού.

Οι διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, εξαιρουμένων των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, μειώθηκαν στις πέντε την Τετάρτη, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler για τη ναυτιλία.

Στο μεταξύ, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας επίθεση στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ, στη νότια περιφέρεια της Οδησσού στην Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά, επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή στην πόλη Σαλαβάτ, στη ρωσική δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, όπου βρίσκεται ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου.

Υποχώρηση στο φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Παράλληλα, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου υποχωρούν το μεσημέρι της Πέμπτης κατά 2,66% στα 59,39 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός χάνει 0,37% στα 4,450.00 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ και το ασήμι υποχωρεί 0,51% στα 65,38 δολάρια ανά ουγγιά. Αντίθετα, ο χαλκός κινείται αυτή την ώρα οριακά πάνω από το μηδέν στα 6,61 δολάρια ανά ουγγιά.

Τέλος, στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο χάνει 0,11% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1538 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αντίστοιχα μικρή υποχώρηση καταγράφει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,07%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,3502 δολάρια ανά στερλίνα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,06% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στις 0,8545 στερλίνες ανά ευρώ.