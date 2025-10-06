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Φοινικούντα: Πώς έγινε το διπλό φονικό στο κάμπινγκ
Ειδήσεις
08:31 - 06 Οκτ 2025

Φοινικούντα: Πώς έγινε το διπλό φονικό στο κάμπινγκ

Reporter.gr Newsroom
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Διπλή δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Φοινικούντα,  με θύματα τον 70χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ της περιοχής και έναν φίλο του, επιστάτη της επιχείρησης, περίπου 60 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί από πυροβολισμούς. 

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άγνωστος δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 70χρονο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το έγκλημα έγινε μπροστά στον φίλο του, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον άγνωστο δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει.

Σύμφωνα με το MessiniaLive εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη του διπλού εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πως ο δράστης και τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από περίπου 15-20 μέρες το θύμα (ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) είχε καταγγείλει πυροβολισμούς και απόπειρα εναντίον του στις αρχές, σε άλλη ωστόσο επιχείρηση που διατηρεί μέσα στο χωριό της Φοινικούντας.

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