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Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη
Ειδήσεις
17:19 - 06 Αυγ 2026

Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη

Reporter.gr Newsroom
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Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός που οδηγήθηκε την Πέμπτη (6/8) σε απολογία για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.  

Ο κατηγορούμενος, που εισήλθε ως ασυνόδευτος ανήλικος από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα το 2016, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Ενώπιον της ανακρίτριας ο κατηγορούμενος φέρεται να τήρησε το δικαίωμα σιωπής, καθώς, σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο φάκελος της δικογραφίας είναι ελλιπής και αναμένει τη συμπλήρωσή του με επιπλέον στοιχεία πριν δώσει εξηγήσεις. Η υπεράσπιση του πυγμάχου υπέβαλε αίτημα προς τη δικαστική λειτουργό ώστε να προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος για να ελεγχθεί αν η γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας.

Κατά την προανακριτική του απολογία, ο 26χρονος φέρεται να αρνήθηκε ότι ευθύνεται για τον θάνατο της 38χρονης, υποστηρίζοντας πως εντόπισε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού όπου διέμενε προσωρινά το θύμα. Όπως ισχυρίστηκε, φοβούμενος ότι θα κατηγορηθεί για την πράξη, την επόμενη ημέρα μετέφερε τη σορό σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ένας ηλικιωμένος άνδρας, τον οποίο συνάντησε λίγο μετά την έξοδό του από το σπίτι σε κατάσταση πανικού, όπου είχε βρει τη νεκρή γυναίκα, φέρεται να του πρότεινε να απομακρύνει το πτώμα, λέγοντάς του χαρακτηριστικά «γιατί θα μπλέξεις».

Ο κατηγορούμενος φέρεται ακόμη να υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος προσφέρθηκε την επόμενη ημέρα να μεταφέρει ο ίδιος τη βαλίτσα με τη σορό, ζητώντας ως αντάλλαγμα χρήματα προκειμένου να μην τον καταγγείλει στις Αρχές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 26χρονος φέρεται να αφαίρεσε τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης και να πραγματοποίησε αναλήψεις χρημάτων από τον λογαριασμό της. Παράλληλα, εμφανίζεται να έστελνε μηνύματα σε πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος, με στόχο –σύμφωνα με την έρευνα– να τους παραπλανήσει και να καθυστερήσει την αναζήτησή της.

Καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη της έρευνας φέρεται να είχε η Βρετανίδα σύζυγος του κατηγορούμενου, η οποία είχε γνωρίσει τη 38χρονη μέσω ανθρωπιστικών και θρησκευτικών δράσεων. Η ίδια ενημέρωσε τις Αρχές για στοιχεία που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έστρεψαν το ενδιαφέρον των ερευνών στον 26χρονο.

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