ΕΛΑΣ: Συνελήφθη και ομολόγησε 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας 26χρονος υπήκοος Αφγανιστάν, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου 2026. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), έπειτα από πολυήμερη και σύνθετη έρευνα.

Σε βάρος του 26χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, κατά την προσαγωγή του στις 30 Ιουλίου φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν το μεσημέρι της 18ης Ιουλίου εντοπίστηκε η σορός της γυναίκας μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο χώρο στην Κυψέλη. Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της ΔΑΟΕ, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Παρά την προχωρημένη αποσύνθεση της σορού και τις δυσμενείς συνθήκες, οι εγκληματολόγοι κατάφεραν να απομονώσουν αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα. Μέσω της Interpol ζητήθηκε διεθνής συνδρομή για την ταυτοποίηση του θύματος και οι αμερικανικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα αποτυπώματα ανήκαν σε 38χρονη υπήκοο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η γυναίκα είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου 2026 και διέμενε σε φιλικό σπίτι στον Πειραιά έως τις 10 Ιουλίου, όταν και αποχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση εντός της Αττικής.

Η αξιοποίηση προανακριτικών στοιχείων, σε συνδυασμό με την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, οδήγησε τις Αρχές στον εντοπισμό του 26χρονου ως βασικού υπόπτου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος φέρεται να μετέφερε τη σορό του θύματος μέσα σε βαλίτσα και να την εγκατέλειψε στο σημείο όπου εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι μετά το έγκλημα ο 26χρονος χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης, πραγματοποιώντας αναλήψεις χρημάτων από λογαριασμούς της.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του κατασχέθηκαν ένα πιστόλι-ρέπλικα και ένα μαχαίρι, γεγονός που οδήγησε και στη σύλληψή του για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι για τη διαλεύκανση της υπόθεσης υπήρξε στενή συνεργασία με αξιωματικό-σύνδεσμο της βρετανικής National Crime Agency (NCA), καθώς και με τις αστυνομικές αρχές της Σκωτίας (Police Scotland).

Ο 26χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπου θα αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η έρευνα συνεχίζεται για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.