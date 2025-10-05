Ο Πάπας Λέων καλεί σε μόνιμη κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα

Ο Πάπας Λέων εξέφρασε την ελπίδα ότι ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα φέρει σύντομα τα «επιθυμητά αποτελέσματα», όπως δήλωσε την Κυριακή, αφού αναγνώρισε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Όπως αναφέρει το Reuters, μιλώντας κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης προσευχής της Αγγέλου, ο Ποντίφικας κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δεσμευτούν στη διαδικασία ειρήνης, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί η σύγκρουση και να εδραιωθεί μια «δίκαιη και διαρκής ειρήνη».

«Τις τελευταίες ώρες, μέσα στη δραματική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έχουν γίνει ορισμένα σημαντικά βήματα προς τα εμπρός στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, τα οποία ελπίζω ότι θα οδηγήσουν σύντομα στα επιθυμητά αποτελέσματα», είπε ο Πάπας στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ανανέωσε επίσης τις εκκλήσεις του για μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη σχεδόν διετή σύγκρουση και για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Ο Πάπας Λέων, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, εξελέγη από τους καρδιναλίους του κόσμου τον Μάιο για να διαδεχθεί τον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο και έχει εμφανιστεί πιο επιφυλακτικός στις δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα σε σύγκριση με τον προκάτοχό του.

Ωστόσο, ο ρόλος του στην προώθηση της ειρήνης στη Γάζα έχει γίνει πιο έντονος από τότε που το Ισραήλ έπληξε τη μοναδική καθολική εκκλησία της περιοχής τον Ιούλιο.

Την Τρίτη, ο Ποντίφικας επαίνεσε το 20-σημείων σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και εξέφρασε την ελπίδα ότι η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς θα το εγκρίνει.