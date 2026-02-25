Υπ. Παιδείας: Ηλεκτρονικές εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά από τις 2 Μαρτίου
11:40 - 25 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Από τις 2 Μαρτίου 2026 τίθεται σε λειτουργία η διαδικασία ηλεκτρονικών εγγραφών για μαθητές και μαθήτριες στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία γενικής εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές πραγματοποιούνται έως και τις 23 Μαρτίου 2026.

Η διαδικασία

Οι γονείς και κηδεμόνες, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των ειδικών πλατφορμών:

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια, ασφάλεια και ταχύτητα, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους.

Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών.

