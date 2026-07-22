Υπουργείο Παιδείας: 5.487 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών – Η κατανομή

Ειδικότερα, οι διορισμοί κατανέμονται ως εξής:
- Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 2.403 εκπαιδευτικοί
- Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 910 εκπαιδευτικοί
- Κλάδος ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 92 εκπαιδευτικοί
- Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ): 309 εκπαιδευτικοί
- Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ): 1.303 εκπαιδευτικοί
- Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ: 470
Συνολικά, οι μόνιμοι διορισμοί για τη νέα σχολική χρονιά ανέρχονται σε 5.487.
Αναλυτικά οι πίνακες ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα έχουν ως εξής:
Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 35
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 115
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 10
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 22
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 84
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 439
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1.646
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 18
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 30
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 3
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 2.403
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 52
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 162
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 22
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 23
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 16
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 32
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 6
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 19
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 23
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 24
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 13
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) 8
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 8
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 27
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 137
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 19
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 62
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 44
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 22
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 22
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 32
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 19
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 7
ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2
ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 9
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 11
ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 22
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 7
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 11
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 7
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 5
ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 3
ΣΥΝΟΛΟ 910
Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 4
ΒΙΟΛΙ 3
ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 5
ΓΚΑΪΝΤΑ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 3
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΚΑΝΟΝΑΚΙ 1
ΚΙΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 4
ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ 4
ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ 2
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ 1
ΚΟΡΝΟ 1
ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ) 7
ΛΑΟΥΤΟ 5
ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ 2
ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ 3
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΤΡΙΧΟΡΔΟ) 2
ΝΕΪ-ΚΑΒΑΛΙ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΥΛΟΙ 1
ΟΜΠΟΕ 1
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ 4
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΙΟΛΙ 4
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΛΑΡΙΝΟ 1
ΠΙΑΝΟ 13
ΣΑΝΤΟΥΡΙ 1
ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΆΛΤΟ – ΒΑΡΥΤΟΝΟ – ΤΕΝΟΡΟ) 1
ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ 3
ΤΡΟΜΠΕΤΑ 2
ΤΡΟΜΠΟΝΙ 3
ΦΛΑΟΥΤΟ 5
ΣΥΝΟΛΟ 92
Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 15
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5
ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 125
ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 164
ΣΥΝΟΛΟ 309
Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 7
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 190
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 554
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 162
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 61
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 25
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 21
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 12
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 13
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 9
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 13
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 36
ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 12
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 9
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 26
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 16
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 5
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 39
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 27
ΠΕ88.03 ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 25
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 14
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1
TE02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 1.303
ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΒΠ)
ΚΛΑΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 40
ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 15
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 160
ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5
ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 15
ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 45
ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 160
ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 30
ΣΥΝΟΛΟ 470
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 5.487