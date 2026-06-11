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Διδασκάλου: Η παραίτησή μου δεν συνδέεται με την υπόθεση της Πολεοδομίας
Ειδήσεις
19:33 - 11 Ιουν 2026

Διδασκάλου: Η παραίτησή μου δεν συνδέεται με την υπόθεση της Πολεοδομίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα που συνδέουν την παραίτησή του με την υπό διερεύνηση υπόθεση της Πολεοδομίας. Σε δημόσια δήλωσή του στο Instagram τονίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση και ότι η αποχώρησή του από τη θέση του γενικού γραμματέα εντάσσεται στο πλαίσιο ανανέωσης προσώπων της πολιτικής ηγεσίας, μετά από επτά χρόνια θητείας.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι δεν είχε αρμοδιότητα στη συγκρότηση ή επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων στα οποία προήδρευε λόγω της θέσης του. Ειδικά για το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, επισημαίνει ότι δεν ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά είχε προταθεί από τον αρμόδιο φορέα ως εκπρόσωπός του.

Ο κ. Διδασκάλου χαρακτηρίζει αβάσιμες τις προσπάθειες σύνδεσής του με παράνομες δραστηριότητες, επικαλούμενος τη μακρόχρονη πορεία, το ήθος και την προσφορά του στο Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ σημειώνει ότι το έργο που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του αναγνωρίστηκε ευρέως και είχε ως γνώμονα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

{https://www.instagram.com/p/DZcqSy2qkK7/}

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Διδασκάλου στο Instagram αναφέρει:

«Σε σχέση με διάφορα δημοσιεύματα που συσχετίζουν την παραίτησή μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού με τις αποκαλύψεις για το διερευνώμενο σκάνδαλο της Πολεοδομίας, δηλώνω κατηγορηματικά τα εξής:

1) Δεν έχω οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση.

2) Η παραίτηση μου ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται, καθόσον διατηρούσα επί 7 έτη τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Δεν συσχετίσθηκε ούτε μου ζητήθηκε λόγω της διερευνώμενης υπόθεσης. Αυτονόητα τέθηκε στην διάθεση της πολιτικής ηγεσίας, η οποία με διόρισε σε αυτή τη θέση και με διατήρησε, αξιολογώντας το έργο μου, σε κάθε μεταγενέστερη κρίση.

3) Δεν έχω οποιαδήποτε σχέση ή ευθύνη με τη συγκρότηση και σύνθεση των συλλογικών οργάνων, επί των οποίων προήδρευα, λόγω της ιδιότητάς μου, επί 7 έτη. Όσον αφορά δε το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, που φέρεται εμπλεκόμενο, δεν είναι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού ούτε ανήκει σε αυτό, αλλά προτάθηκε στο ΥΠ.ΠΟ. από τον αρμόδιο φορέα, ως εκπρόσωπός του.

4) Όσοι επιδιώκουν να με εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα, προφανώς δεν γνωρίζουν την πορεία, το ήθος και την εντιμότητά μου, αρχές και αξίες με τις οποίες εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μου. Η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς έρχεται από τους εργαζόμενους και τα μέλη των Συλλογικών Οργάνων στο Υπουργείο Πολιτισμού, με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ προκειμένου να επιτύχουμε ένα πολύ σημαντικό έργο, που αναγνωρίστηκε από όλους, προασπίζοντας πάντα το δημόσιο συμφέρον και την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj68pphrpq0p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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