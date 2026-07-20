Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο βουλευτής Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πριν από λίγες ημέρες, ο κ. Κεδίκογλου είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην ΕΛ.Α.Σ.. Μεταξύ άλλων, είχε σχολιάσει ότι πρόκειται για μια απόφαση «όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος», η οποία όμως, όπως ανέφερε, κρίθηκε απαραίτητη με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύεται όλα αυτά τα χρόνια.

«Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση», σημείωσε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στους πολίτες με τους οποίους, όπως ανέφερε, έχει «σφυρηλατήσει μια σχέση εμπιστοσύνης» και στους οποίους λογοδοτεί όλα αυτά τα χρόνια.

Η στήριξη στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα

Ο Συμεών Κεδίκογλου ανέφερε ότι σε όλη την πολιτική του διαδρομή κινήθηκε στον προοδευτικό χώρο, με στόχο «μια καλύτερη, δικαιότερη και έντιμη Ελλάδα», ενώ αναφέρθηκε και στην επιλογή του το 2023 να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο της διεύρυνσης.

«Δεν θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ. με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση – τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Παράλληλα, τόνισε ότι είχε δηλώσει εξαρχής και με σαφήνεια τις προθέσεις του, προσθέτοντας πως «δεν θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο έχω αποφασίσει να αποχωρήσω».