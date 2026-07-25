Ινδία: Υπέβαλε την παραίτησή του ο υπουργός Παιδείας μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις των νέων

Την παραίτησή του υπέβαλε ο υπουργός Παιδείας της Ινδίας, Νταρμάντρα Πραντάν, έπειτα από το κύμα έντονων διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, με βασικό αίτημα την αποχώρησή του από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Ο ίδιος γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), λίγες ώρες αφότου οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να διαλύσουν συγκέντρωση νεαρών διαδηλωτών στο Νέο Δελχί. Η ανακοίνωση της παραίτησης προηγήθηκε επίσης ενός νέου γύρου επαφών μεταξύ εκπροσώπων του κινήματος και υπουργών της κυβέρνησης.

Οι κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών πυροδοτήθηκαν από ακόμη ένα σκάνδαλο που αφορά διαρροή θεμάτων στις εθνικές εξετάσεις, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους νέους και επανέφερε στο προσκήνιο τις καταγγελίες για προβλήματα διαφάνειας στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Εκπρόσωπος του Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων, το οποίο διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαμαρτυρίες, σχολίασε ότι, εφόσον η παραίτηση του υπουργού επιβεβαιωθεί, πρόκειται για μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση που να επιβεβαιώνει την αποχώρηση του Νταρμάντρα Πραντάν από το υπουργικό του αξίωμα.