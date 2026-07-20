Στάρμερ: Η δουλειά μου τελείωσε, φεύγω με χαμόγελο

Με μία σύντομη ομιλία στην Ντάουνινγκ Στριτ 10 ολοκλήρωσε ο Κιρ Στάρμερ τη θητεία του, εγκαταλείποντας πρόωρα το πρωθυπουργικό αξίωμα.

«Η δουλειά μου τελείωσε», είπε χαρακτηριστικά ο απερχόμενος Βρετανός πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η Βρετανία είναι τώρα «ισχυρότερη και πιο δίκαιη από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια», οπότε και ανέλαβε τα καθήκοντά του.

«Πηγαίνω με καλή θέληση, φεύγω με χαμόγελο και είμαι περήφανος για όλα όσα έχουμε πετύχει», είπε ακόμη ο Στάρμερ, σύμφωνα με το AFP, λίγο πριν κατευθυνθεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο Γ’.

Όσο για το κόμμα του, που τον εξανάγκασε σε παραίτηση, ο Στάρμερ υπογράμμισε πως κατάφερε να οδηγήσει τους Εργατικούς από μία «ιστορική ήττα» στη σαρωτική εκλογική νίκη του 2024, ενώ απευθυνόμενος στον διάδοχό του, Αντι Μπέρναμ, του ευχήθηκε «κάθε επιτυχία» στα νέα του καθήκοντα, τονίζοντας ότι θα έχει την «πλήρη στήριξή» του.

Ο Στάρμερ ευχαρίστησε την οικογένειά του και τους συνεργάτες του για τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια και έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι αποχωρεί από την Ντάουνινγκ Στριτ «με αξιοπρέπεια, καλή διάθεση και χαμόγελο».

Ο νεοεκλεγείς ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Άντι Μπέρναμ θα μεταβεί στη συνέχεια στο παλάτι με τη σειρά του και ο βασιλιάς Κάρολος θα του ζητήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Τότε είναι που θα γίνει επίσημα πρωθυπουργός, μια στιγμή γνωστή ως «φιλί χεριών».