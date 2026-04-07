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Ο «οδηγός» του ΕΦΕΤ για το πασχαλινό τραπέζι
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12:24 - 07 Απρ 2026

Ο «οδηγός» του ΕΦΕΤ για το πασχαλινό τραπέζι

Reporter.gr Newsroom
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Η άνοιξη φέρνει μαζί της το Πάσχα, μια περίοδο γεμάτη παραδόσεις και έθιμα, όπως το βάψιμο των αυγών, η παρασκευή τσουρεκιών και το ψήσιμο του αρνιού. Παράλληλα με τις προετοιμασίες για το γιορτινό τραπέζι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δίνουμε έμφαση στην ασφάλεια των τροφίμων, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος τόσο τροφιμογενών ασθενειών, όσο και να αποφεύγεται η άσκοπη σπατάλη.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο ΕΦΕΤ υπενθυμίζει βασικές οδηγίες που πρέπει να τηρούν οι καταναλωτές κατά τη διάρκεια των εορτών.

Γενικές οδηγίες για ασφαλείς αγορές και κατανάλωση

Οι καταναλωτές καλό είναι να προμηθεύονται τρόφιμα μόνο από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία πώλησης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην καθαριότητα του χώρου και του εξοπλισμού. Στα προσυσκευασμένα προϊόντα είναι απαραίτητο να ελέγχονται οι πληροφορίες της ετικέτας, όπως η ημερομηνία λήξης, οι συνθήκες αποθήκευσης και τα διατροφικά στοιχεία.

Κατά την αγορά κρέατος, πρέπει να διασφαλίζεται ότι αυτό διατηρείται σε κατάλληλες συνθήκες ψύξης. Επιπλέον, τα ωμά τρόφιμα (όπως το κρέας) θα πρέπει να τοποθετούνται σε ξεχωριστές σακούλες από τα έτοιμα προς κατανάλωση, ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.

Επισημαίνεται επίσης ότι τα ευπαθή προϊόντα είναι προτιμότερο να αγοράζονται τελευταία, ώστε να μεταφέρονται και να τοποθετούνται γρήγορα στο ψυγείο. Η σωστή αποθήκευση στο σπίτι -σε ντουλάπια, ψυγείο ή κατάψυξη- είναι καθοριστική για τη διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο έλεγχος της θερμοκρασίας: τα τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα πρέπει να ψύχονται άμεσα, το μαγειρεμένο φαγητό να διατηρείται ζεστό (πάνω από 60°C) πριν το σερβίρισμα και να μην παραμένει εκτός ψυγείου για περισσότερο από δύο ώρες.

Κατά την προετοιμασία των γευμάτων, είναι σημαντικό να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, ώστε να αποφεύγεται η επαφή ωμών και μαγειρεμένων τροφίμων. Το σωστό μαγείρεμα σε κατάλληλες θερμοκρασίες είναι επίσης απαραίτητο - η χρήση θερμομέτρου τροφίμων μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της εσωτερικής θερμοκρασίας.

Σε περιπτώσεις φιλοξενίας, καλό είναι να λαμβάνονται υπόψη πιθανές τροφικές αλλεργίες των καλεσμένων. Αν κάποιος εμφανίσει συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης, απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια. Τα αλλεργιογόνα συστατικά πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στις συσκευασίες των τροφίμων, σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οδηγίες για τα πασχαλινά τρόφιμα

Αρνί και κατσίκι (αμνοερίφια)

Το αρνί και το κατσίκι αποτελούν βασικά στοιχεία του πασχαλινού τραπεζιού. Κατά την αγορά τους, πρέπει να ελέγχεται ότι φέρουν τη χαρακτηριστική σφραγίδα καταλληλότητας, σε σχήμα αυγού, που πιστοποιεί τον υγειονομικό έλεγχο.

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες σφραγίδων:

  • Τα σφάγια ελληνικής προέλευσης ή από χώρες της Ε.Ε. φέρουν τυρκουάζ σφραγίδα με τα στοιχεία του σφαγείου και την ένδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Τα σφάγια από άλλες χώρες της Ε.Ε. φέρουν σφραγίδα με τα στοιχεία της χώρας σφαγής.
  • Τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες έχουν καστανή σφραγίδα με την ένδειξη προέλευσης.

Ειδικά τα ελληνικά προϊόντα φέρουν επιπλέον σήμανση «ΕΛΛΑΣ» σε ορθογώνιο πλαίσιο.

Σπλάχνα και κρέας

Τα σπλάχνα πρέπει να διατηρούνται σε ψυχόμενες προθήκες. Στα κατεψυγμένα προϊόντα, ελέγχονται οι ημερομηνίες κατάψυξης και κατανάλωσης. Αν το κρέας μαριναριστεί, πρέπει να παραμένει στο ψυγείο μέχρι το μαγείρεμα.

Όσον αφορά το ψήσιμο:

  • Το αρνί πρέπει να φτάνει εσωτερική θερμοκρασία τουλάχιστον 63°C.
  • Το κοκορέτσι τουλάχιστον 71°C, ώστε να εξουδετερώνονται επικίνδυνοι μικροοργανισμοί.
  • Το μαγειρεμένο κρέας μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο για 3 έως 4 ημέρες.

Αυγά

Τα αυγά αποτελούν βασικό στοιχείο των πασχαλινών εθίμων και χρησιμοποιούνται ευρέως στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική.

Για την ασφαλή κατανάλωσή τους:

  • Ελέγχονται οι ενδείξεις της συσκευασίας (ποιότητα, βάρος, ημερομηνία).
  • Δεν πλένονται πριν την αποθήκευση.
  • Φυλάσσονται σε δροσερό περιβάλλον ή στο ψυγείο.

Τα βρασμένα αυγά πρέπει να τοποθετούνται στο ψυγείο μέσα σε δύο ώρες και να καταναλώνονται εντός μίας εβδομάδας, διατηρούμενα χωριστά από τα ωμά.

Για το βάψιμο, χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένες βαφές και ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες. Βάφονται μόνο αυγά που δεν έχουν σπάσει κατά το βράσιμο.

Τέλος, σε περίπτωση που οι καταναλωτές εντοπίσουν τρόφιμα αλλοιωμένα ή ακατάλληλα ή υποψιαστούν παραπλάνηση, μπορούν να απευθυνθούν στον ΕΦΕΤ μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 11717 ή να υποβάλουν καταγγελία μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του οργανισμού.

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