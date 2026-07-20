Σχοινάς: Ενισχύεται ο ΕΦΕΤ με 40 νέα στελέχη – Προτεραιότητα η ασφάλεια των τροφίμων

Την περαιτέρω ενίσχυση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) με 40 νέα στελέχη προανήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τη διοίκηση του Οργανισμού στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΕΦΕΤ. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν ο ρόλος του ΕΦΕΤ, οι επιχειρησιακές ανάγκες του φορέα, καθώς και οι τρόποι περαιτέρω ενίσχυσής του τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε διαθέσιμους πόρους, με στόχο την αποτελεσματικότερη άσκηση των ελέγχων και την ενίσχυση της διατροφικής ασφάλειας.

Ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε τον ΕΦΕΤ βασικό πυλώνα του συστήματος ελέγχου τροφίμων στη χώρα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν ισχυρό αγροδιατροφικό τομέα με προϊόντα υψηλής ποιότητας, ενώ παράλληλα υποδέχεται κάθε χρόνο περίπου 30 εκατομμύρια επισκέπτες, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων.

«Ο ΕΦΕΤ, στα περίπου είκοσι χρόνια λειτουργίας του, έχει καταφέρει να αποτελεί βασικό πυλώνα του συστήματος διατροφικής ασφάλειας στη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Προσλήψεις 40 νέων στελεχών

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι δρομολογείται, ως άμεση προτεραιότητα, η πρόσληψη 40 νέων στελεχών, τα οποία θα ενισχύσουν άμεσα το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών.

«Εδώ δίνουμε μια μάχη για το καλό της κοινωνίας. Και πιστεύω ότι αυτή η μάχη για τα ποιοτικά τρόφιμα, τα ασφαλή τρόφιμα, χρειάζεται και στρατιώτες», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τα νέα στελέχη θα βρεθούν άμεσα στο πεδίο των ελέγχων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της πολιτείας είναι να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το σύστημα ελέγχων.

Όπως είπε, οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες που διέπουν την αγορά τροφίμων, ενώ οι καταναλωτές πρέπει να αισθάνονται βέβαιοι ότι τα προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι τους πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας.

Ζαμπέλας: Ενισχύονται οι έλεγχοι και στα σχολικά κυλικεία

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Αντώνης Ζαμπέλας, παρουσίασε τη λειτουργία του Οργανισμού, τις βασικές του δράσεις και τον σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στήριξη που παρέχει το υπουργείο στον Φορέα, επισημαίνοντας ότι στόχος παραμένει η συνεχής αναβάθμιση του συστήματος ελέγχων προς όφελος του Έλληνα καταναλωτή.

Όπως ανέφερε, η προστασία του πολίτη δεν αφορά μόνο την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και την αντιμετώπιση φαινομένων απάτης και νοθείας, καθώς και την ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να κάνουν ασφαλείς και ποιοτικές διατροφικές επιλογές.

Ο κ. Ζαμπέλας γνωστοποίησε επίσης ότι από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα ελέγχων στα κυλικεία των σχολικών μονάδων, με στόχο την αυστηρότερη εποπτεία των προϊόντων που διατίθενται στους μαθητές.

Περίπου 10.000 έλεγχοι κάθε χρόνο

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ εξήγησε ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει αξιολόγησης κινδύνου και οργανώνονται σε τρεις βασικούς άξονες.

Ο πρώτος αφορά τους τακτικούς προγραμματισμένους ελέγχους, οι οποίοι σχεδιάζονται με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενων ετών και τον βαθμό επικινδυνότητας κάθε επιχείρησης.

Όπως ανέφερε, ο ΕΦΕΤ διενεργεί περίπου 10.000 ελέγχους ετησίως, χωρίς να υπολογίζονται οι έλεγχοι άλλων αρμόδιων υπηρεσιών του δικτύου εποπτείας. Από αυτούς, περίπου 6.500 έως 7.000 αποτελούν προγραμματισμένους τακτικούς ελέγχους.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τις καταγγελίες και τις αναφορές πολιτών ή φορέων, οι οποίες οδηγούν σε περίπου 1.000 πρόσθετους ελέγχους κάθε χρόνο.

Ο τρίτος άξονας βασίζεται στη συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, όταν εντοπίζεται πρόβλημα σε τρόφιμο ή επιχείρηση στο εξωτερικό και τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν εισαχθεί στην ελληνική αγορά, ενεργοποιούνται άμεσα οι σχετικοί έλεγχοι στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, όταν εντοπίζεται πρόβλημα σε ελληνική επιχείρηση που εξάγει προϊόντα, ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόστιμα περίπου 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως

Αναφερόμενος στις κυρώσεις που επιβάλλονται, ο Αντώνης Ζαμπέλας σημείωσε ότι τα πρόστιμα που βεβαιώνει ο ΕΦΕΤ ανέρχονται περίπου σε 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ εισπράττεται το 60% έως 70% των συνολικών ποσών.

Όπως επισήμανε, το ποσοστό αυτό θεωρείται ικανοποιητικό, δεδομένων των διοικητικών ενστάσεων και των χρονοβόρων διαδικασιών που συχνά ακολουθούν την επιβολή των κυρώσεων.

Με την ενίσχυση του προσωπικού και την επέκταση των ελέγχων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΦΕΤ επιδιώκουν να ενδυναμώσουν περαιτέρω το σύστημα εποπτείας της αγοράς τροφίμων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της δημόσιας υγείας, την αντιμετώπιση της νοθείας και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου διατροφικής ασφάλειας για τους καταναλωτές.