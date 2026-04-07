Times: Σε κρίσιμη κατάσταση ο Χαμενεΐ - Δεν είναι σε θέση να συμμετέχει στη διακυβέρνηση

Η βρετανική εφημερίδα The Times δημοσίευσε νέες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, επικαλούμενη διπλωματικό υπόμνημα. Σύμφωνα με το έγγραφο, ο Χαμενεΐ φέρεται να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του και να λαμβάνει αγωγή για μια σοβαρή ιατρική πάθηση.

Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα που έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα, ο Ιρανός ηγέτης νοσηλεύεται στην Κομ, μια πόλη νοτιοδυτικά της Τεχεράνης, η οποία αποτελεί βασικό κέντρο της θρησκευτικής ηγεσίας και των θεολογικών ιδρυμάτων της χώρας.

Το έγγραφο σκιαγραφεί μια ιδιαίτερα σοβαρή εικόνα για την υγεία του, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και δεν είναι σε θέση να συμμετέχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του καθεστώτος.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, αμερικανικές και ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να γνώριζαν εδώ και καιρό την τοποθεσία του, ωστόσο οι σχετικές πληροφορίες παρέμεναν μέχρι τώρα απόρρητες.