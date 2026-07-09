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ΕΦΕΤ: Ανάκληση προϊόντων χούμους μετά τον εντοπισμό σαλμονέλας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12:34 - 09 Ιουλ 2026

ΕΦΕΤ: Ανάκληση προϊόντων χούμους μετά τον εντοπισμό σαλμονέλας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από την εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΑΕ για την παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp σε παρτίδα πρώτης ύλης (ταχίνι), η οποία χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή συγκεκριμένων παρτίδων προϊόντων χούμους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, το πρόβλημα εντοπίστηκε στο πλαίσιο των εσωτερικών διαδικασιών αυτοελέγχου, έπειτα από μικροβιολογική ανάλυση της πρώτης ύλης.

Μετά τη διαπίστωση του ευρήματος, η ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΑΕ προχώρησε άμεσα στην προληπτική ανάκληση των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά. Η ανάκληση αφορά τόσο προϊόντα που διατίθενται με την επωνυμία «ΑΜΒΡΟΣΙΑ» και την ονομασία πώλησης «ΧΟΥΜΟΥΣ», όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπως τα «ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ» της εταιρείας ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ και «ΧΟΥΜΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ – DISCOUNT MARKT.

Τα επίμαχα προϊόντα είχαν διατεθεί σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων, ενώ η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει από τους πελάτες της την άμεση απόσυρσή τους από τα σημεία πώλησης.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τις συγκεκριμένες παρτίδες να μην τις καταναλώσουν και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες ανάκλησης.

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