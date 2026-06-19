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Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένα στρείδια λόγω παρουσίας Νοροϊού
Ειδήσεις
17:22 - 19 Ιουν 2026

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένα στρείδια λόγω παρουσίας Νοροϊού

Reporter.gr Newsroom
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Στην ανάκληση κατεψυγμένων στρειδιών προέλευσης Νοτίου Κορέας προχώρησε ο ΕΦΕΤ, μετά τον εντοπισμό Νοροϊού στο προϊόν μέσω του ευρωπαϊκού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF). Η αρμόδια υπηρεσία ζήτησε την άμεση απόσυρση του προϊόντος από τα σημεία πώλησης, ενώ καλεί τους καταναλωτές που το έχουν ήδη προμηθευτεί να μην το καταναλώσουν.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά οστρακοειδών, προέλευσης Νοτίου Κορέας, στα οποία διαπιστώθηκε η παρουσία Νοροϊού, μετά από αυτοέλεγχο της ολλανδικής επιχείρησης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για κατεψυγμένα στρείδια, προέλευσης Νοτίου Κορέας, με εμπορική ονομασία “Surasang”, σε πλαστική συσκευασία των 226g, με ημερομηνία παραγωγής 26/04/2025 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 25/04/2027.

Το εν λόγω προϊόν διακινήθηκε σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων ασιατικής προέλευσης.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος από τα καταστήματα λιανικής διάθεσης και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν.

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