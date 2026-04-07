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Πρώην υπουργός σε οικονομικό υπουργείο στην επόμενη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ανεμοδείκτης
12:15 - 07 Απρ 2026

Πρώην υπουργός σε οικονομικό υπουργείο στην επόμενη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει το δεύτερο κύκλο του προκαλώντας αναταράξεις στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και ήδη υπάρχουν πληροφορίες πως θα υπάρξει και συνέχεια.

Η έμπειδη δημοσιογράφος του δικαστικού ρεπορτάζ, Ιωάννα Μάνδρου, έχει πληροφορίες πως ο τρίτος κύκλος δικογραφιών από την ευρωπαϊκή εισαγγελία προς την ελληνική Βουλή έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζεται.

Μάλιστα, φαίνεται πως στην επόμενη δικογραφία θα περιλαμβάνεται ένα πρόσωπο που θα κάνει ντόρο.

Πρόκειται, σύμφωνα με πηγές για πρώην κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης που είχε διατελέσει σε οικονομικό υπουργείο και σήμερα δεν είναι υπουργός.

Κάπου πάει το μυαλό μας και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν πράγματι επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες.

Για την ώρα, οι υπουργοί που έχασαν τις θέσεις τους και οι βουλευτές της ΝΔ που εμπλέκονται στην υπόθεση καλούνται να αποδείξουν ότι άδικα κατηγορούνται, όπως υποστηρίζουν.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 14:43
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