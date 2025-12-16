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Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Axia Ventures Group
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:04 - 16 Δεκ 2025

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Axia Ventures Group

Reporter.gr Newsroom
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Η Alpha Bank Α.Ε. («Alpha Bank»), μαζί με την πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Alpha Finance Investment Services S.M.S.A. («Alpha Finance»), ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της AXIA Ventures Group Ltd («AXIA»), μετά την εκπλήρωση όλων των συνήθων προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων (η «Συναλλαγή») .

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής ακολουθεί την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αγοράς μετοχών που ανακοινώθηκε στις 4 Αυγούστου 2025 και την προηγούμενη ανακοίνωση της 31ης Μαρτίου 2025 σχετικά με τη συμφωνία για τους βασικούς εμπορικούς και νομικούς όρους της Συναλλαγής.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η AXIA θα συγχωνευθεί με την Alpha Finance και τη μονάδα Investment Banking της Alpha Bank, δημιουργώντας μια κορυφαία πλατφόρμα Investment Banking & Capital Markets στην περιοχή. Η ανώτερη διοίκηση της AXIA αναλαμβάνει μακροπρόθεσμους ηγετικούς ρόλους εντός της ενοποιημένης πλατφόρμας και του Ομίλου, εξασφαλίζοντας συνέχεια και ισχυρή στρατηγική ευθυγράμμιση.

Η Συναλλαγή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της Alpha Bank για επέκταση των δραστηριοτήτων που αποφέρουν έσοδα, ενίσχυση των δυνατοτήτων της στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής και των κεφαλαιαγορών, καθώς και περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρει σε εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/12/2025 - 11:12
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