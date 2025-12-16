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Τσιάρας για αγροτικό ρεύμα: Η προσπάθεια για χαμηλότερη τιμή φαίνεται ότι θα έχει κάποια επιτυχία
Πολιτική
10:51 - 16 Δεκ 2025

Τσιάρας για αγροτικό ρεύμα: Η προσπάθεια για χαμηλότερη τιμή φαίνεται ότι θα έχει κάποια επιτυχία

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας τοποθετήθηκε σήμερα (16/12) για τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και την πιθανότητα εξεύρεσης λύσης, προκειμένου να τερματιστούν τα αγροτικά μπλόκα. 

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1, ο κ. Τσιάρας ερωτηθείς σχετικά με το αγροτικό ρεύμα, -η μείωση του οποίου αποτελεί ένα από τα πάγια αιτήματα των αγροτών-, σχολίασε ότι «η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να παρατείνει τη σταθερή χαμηλή τιμή του αγροτικού ρεύματος». Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε συζήτηση και για χαμηλότερη τιμή από αυτήν που έχει οριστεί, χωρίς όμως να δημιουργηθεί πρόβλημα και στη ΔΕΗ, με την οποία βρίσκεται σε επικοινωνία.

«Η προσπάθεια για να είναι ακόμη πιο χαμηλή η τιμή του αγροτικού ρεύματος φαίνεται ότι θα έχει κάποια επιτυχία», σημείωσε ο κ. Τσιάρας.

Όσον αφορά το αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, ο υπουργός ενημέρωσε ότι η ΑΑΔΕ εδώ και πολύ καιρό προσπαθεί να βρει λύση ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα.

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις από την πλευρά του ΕΛΓΑ, ο κ. Τσιάρας σχολίασε αρχικά ότι υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά χώρα. Ταυτόχρονα όμως, επεσήμανε την πρόοδο που έχει συντελεστεί στον ΕΛΓΑ αναφέροντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια «χρηστή διαχείριση» στον οργανισμό, που έχει ως στόχο την παροχή 100% αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας της σοδειάς.

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας κλήθηκε να μιλήσει και για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. «Δίνουμε τη μεγαλύτερη αποζημίωση ανά θανατωθέν ζώο στην Ευρώπη (250 ευρώ ανά ζώο)», ανέφερε ο κ. Τσιάρας. Επιπλέον, σχολίασε ότι από όλη την προσπάθεια που έχει γίνει, προκύπτει ότι η κυβέρνηση έχει δώσει ουσιαστική στήριξη στους κτηνοτρόφους. Αυτή τη στιγμή –τόνισε-, όλοι πρέπει να εστιάσουμε στον περιορισμό και την εξάλειψη της ευλογιάς.

Όσον αφορά δε τον εμβολιασμό, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η επιστήμη είναι εκείνη που θα μας δείξει το δρόμο για τον εμβολιασμό, σχολιάζοντας επίσης ότι τη δεδομένη στιγμής ο εμβολιασμός έχει πραγματοποιηθεί μόνο σε τρίτες χώρες, χωρίς εκείνες να έχουν πετύχει την αντιμετώπιση της ασθένειας.

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας επανέλαβε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση είναι διαθέσιμη για συζήτηση «σήμερα, χθες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dezg3xk16mkx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 16/12/2025 - 10:54
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