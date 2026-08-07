Το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αντιστοιχεί σε 2.256.243.315 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, καθεμία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία 0,29 ευρώ.
15:16 - 07 Αυγ 2026
Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών
Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι, μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, η οποία αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2026 και πραγματοποιήθηκε μέσω της ακύρωσης 59.018.043 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,29 ευρώ η καθεμία, το μετοχικό της κεφάλαιο διαμορφώνεται πλέον στα 654.310.561,35 ευρώ.