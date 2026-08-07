Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι, μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, η οποία αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2026 και πραγματοποιήθηκε μέσω της ακύρωσης 59.018.043 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,29 ευρώ η καθεμία, το μετοχικό της κεφάλαιο διαμορφώνεται πλέον στα 654.310.561,35 ευρώ.

Το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αντιστοιχεί σε 2.256.243.315 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, καθεμία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία 0,29 ευρώ.