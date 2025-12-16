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Υπεβλήθη καταγγελία στην Κομισιόν για παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου στην παραγωγή ΑΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:59 - 16 Δεκ 2025

Υπεβλήθη καταγγελία στην Κομισιόν για παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου στην παραγωγή ΑΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Κατατέθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η καταγγελία σχετικά με το καθεστώς repowering στην Ελλάδα, η οποία υπογράφηκε από 214 παραγωγούς φωτοβολταϊκών.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η καταγγελία αναδεικνύει σοβαρές παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, καθώς και πρακτικές που πλήττουν την ισονομία, την ανταγωνιστικότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ΑΠΕ.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνονται:

  • οι αδικαιολόγητες διαφοροποιήσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται στους παραγωγούς
  • οι στρεβλώσεις στη διαδικασία αναβάθμισης και αντικατάστασης εξοπλισμού (repowering)
  • η έλλειψη ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ανανεώσιμη ενέργεια
  • οι αρνητικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα και εξέλιξη των υφιστάμενων φωτοβολταϊκών επενδύσεων

Η συμμετοχή 214 παραγωγών από ολόκληρη τη χώρα αποτελεί μια σημαντική και δυναμική συλλογική προσπάθεια.

Αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών μπορούν να υπερασπιστούν τα δικαιώματα και τις επενδύσεις τους, όταν ενεργούν συντονισμένα και μεθοδικά.

Τέλος, σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτοβολταϊκών Παραγωγών (ΠΟΣΠΗΕΦ).

Επισυνάπτεται ολόκληρο το υπόμνημα στο τέλος του κειμένου

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