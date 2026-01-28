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5 μαξιμαλιστικά gasto-bars στην Αθήνα που πρέπει να ανακαλύψεις
Magazino
06:33 - 28 Ιαν 2026

5 μαξιμαλιστικά gasto-bars στην Αθήνα που πρέπει να ανακαλύψεις

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Πάμε σε 5 gastro-bars στην Αθήνα, ιδανικά για τις κρύες μέρες του χειμώνα -και όχι μόνο- για ποτό, φαγητό και μουσική!

Είμαστε στα μέσα του χειμώνα, με το κρύο, επιτέλους, να μας επισκέπτεται και έτοιμοι να μπούμε σε χουχουλιάρικη διάθεση. Σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, έρχομαι να σας μιλήσω για gastro-bars, που θυμίζουν μία άλλη εποχή.

Τι είναι τα gastro-bars; Μαγαζιά, που παίρνουν τον ατμοσφαιρικό χαρακτήρα ενός μπαρ, με τα ποτά, τα cocktails, την ωραία μουσική και τον συνδυάζουν με μενού φαγητού, χωρίς να χάνουν καθόλου από τον χαλαρό χαρακτήρα τους.

Εννοείται ότι τις εξόδους σε gastro-bars τις έχω στο μυαλό μου άρρηκτα συνδεδεμένες με τα βράδια του χειμώνα, μιας και αποπνέουν μια ζεστασιά και μία cozy διάθεση. Πάμε, λοιπόν, να δούμε μαζί 5 gastro-bars στην Αθήνα, ιδανικά για τις κρύες μέρες του χειμώνα -και όχι μόνο!

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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