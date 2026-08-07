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Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο
Ειδήσεις
09:19 - 07 Αυγ 2026

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

Reporter.gr Newsroom
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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 53χρονη γυναίκα από τον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο Γουδί, στην Αθήνα, έπειτα από πτώση από τον πέμπτο όροφο.  

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η γυναίκα εντοπίστηκε στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου, όπου είχε καταλήξει μετά την πτώση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα από τον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkihiqoahugh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι πυροσβέστες προχώρησαν στην ανάσυρση της 53χρονης από τον ακάλυπτο χώρο, την τοποθέτησαν σε φορείο και στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

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