Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η γυναίκα εντοπίστηκε στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου, όπου είχε καταλήξει μετά την πτώση.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα από τον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.
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Οι πυροσβέστες προχώρησαν στην ανάσυρση της 53χρονης από τον ακάλυπτο χώρο, την τοποθέτησαν σε φορείο και στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.