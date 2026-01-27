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Ελλάδα: Αυστηρότεροι και πιο συντονισμένοι έλεγχοι στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα ζητήθηκαν στις Βρυξέλλες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19:11 - 27 Ιαν 2026

Ελλάδα: Αυστηρότεροι και πιο συντονισμένοι έλεγχοι στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα ζητήθηκαν στις Βρυξέλλες

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα τόνισε την ανάγκη για αυστηρότερους και καλύτερα συντονισμένους ελέγχους στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα κατά το πρώτο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας υπό την κυπριακή Προεδρία, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Αντώνης Φιλιππής, επεσήμανε ότι οι έλεγχοι είναι κρίσιμοι τόσο για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών όσο και για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Παράλληλα τόνισε ότι η Ε.Ε. διαθέτει ήδη ένα ισχυρό πλαίσιο επίσημων ελέγχων με υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης, ενώ σε περιπτώσεις παρατυπιών λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και τις τρίτες χώρες.

Συντονισμός και έλεγχοι βασισμένοι στον κίνδυνο

Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε τη σημασία ενίσχυσης του συντονισμού και εφαρμογής αναλογικών και βασισμένων στον κίνδυνο ελέγχων, ειδικά στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες. Στη συνεδρίαση συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα σύστασης ειδικής ομάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

Βιολογικά προϊόντα και προστασία παραγωγών

Η ελληνική αντιπροσωπεία επισήμανε επίσης την ανάγκη για σαφείς και εφαρμόσιμους κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήματος, να αποφεύγονται στρεβλώσεις στην αγορά και να μην επιβαρύνονται δυσανάλογα οι παραγωγοί και οι αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, συζητήθηκε η προστασία ευαίσθητων γεωργικών τομέων στο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, καθώς και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς τη Μάλτα για τις σοβαρές ζημιές σε γεωργία και αλιεία από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Προετοιμασία για τη νέα ΚΑΠ

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, οι δύο γενικοί γραμματείς, Αντώνης Φιλιππής και Αργυρώ Ζέρβα, συμμετείχαν σε τεχνική σύσκεψη με τη γενική διευθύντρια της DGAGRI, Elizabeth Werner, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τεχνικές προκλήσεις της νέας αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ, με έμφαση στη λειτουργικότητα των εργαλείων εφαρμογής, στη μείωση της πολυπλοκότητας και στην ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας των κρατών μελών.

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