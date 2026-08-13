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Δήμος Αθηναίων: H μάχη κατά του «Κινέζικου σκαθαριού» που πλήττει τις μουριές
Αυτοδιοίκηση
11:39 - 13 Αυγ 2026

Δήμος Αθηναίων: H μάχη κατά του «Κινέζικου σκαθαριού» που πλήττει τις μουριές

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο της πολιτικής του για την φυτοπροστασία του Αστικού Πρασίνου, συνεχίζει και φέτος, το πρωτοποριακό πρόγραμμα καταπολέμησης του εντόμου Xylotrechus chinensis (Κινέζικο σκαθάρι) στις μουριές, εφαρμόζοντας σύγχρονη μέθοδο με έγχυση στον κορμό φυτοπροστατευτικής ουσίας, εγκεκριμένης από το ΥΠΠΑΤ.

O Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Γιώργος Αποστολόπουλος, δήλωσε: «Το εισβολικό αυτό είδος εμφανίστηκε στη πόλη μας το 2019-2020 και από τότε μέχρι το 2023, εξολόθρευσε περί τις 5.000 μουριές. Οι προσπάθειες για την προστασία των δέντρων της πόλης, θα ενταθούν καθώς οι νέες προκλήσεις είναι πολλές. Επιπλέον, εφαρμόζονται προγράμματα βιολογικής καταπολέμησης για προσβολές στις νεραντζιές, στους ιβίσκους και στις κουτσουπιές».

Η διαδικασία αποτελεί τη μοναδική επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο αντιμετώπισης. Με σύγχρονο εξοπλισμό και προσωπικό που διαθέτει ειδική πιστοποίηση όπως ορίζει η νομοθεσία. Εκτιμάται ότι η εφαρμογή της μεθόδου θα γίνει σε περισσότερες από 6.000 μουριές. Τα θετικά αποτελέσματα είναι ήδη εμφανή καθώς σε συνδυασμό με τις ηπιότερες κλαδεύσεις που διενεργούνται, η ξήρανση νέων μουριών είναι πολύ περιορισμένη.

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