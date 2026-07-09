Κικίλιας: «Πρώτη φορά μείωση των μεταναστευτικών ροών από Λιβύη»

Τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και τη διαχείριση του μεταναστευτικού, συνεχάρη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στον τ/σ OPEN και στους δημοσιογράφους, Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

Όπως ανακοίνωσε, για πρώτη φορά καταγράφεται μείωση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη σε σχέση με πέρυσι κατά 3%, με 8.734 παράνομα εισελθόντες φέτος έναντι 8.968 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παράλληλα, η συνολική μείωση των ροών από Τουρκία και Λιβύη φτάνει το 34%, ενώ από την Τουρκία καταγράφεται μείωση 61%.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι οι λιμενικοί βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο, μέρα και νύχτα, γύρω από κάθε νησί και στα θαλάσσια σύνορα της χώρας, με επαγγελματισμό και αυτοθυσία. «Αυτοί είναι σύγχρονοι ήρωες. Οι λιμενικοί μας δίνουν μια δύσκολη μάχη σε χιλιάδες ναυτικά μίλια θαλάσσιων συνόρων, σε απαιτητικές συνθήκες, συχνά με πέντε, έξι και επτά μποφόρ, ενώ παράλληλα έχουν σώσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές μέσα από επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η μάχη του Λιμενικού είναι πατριωτικό καθήκον και στηρίζουμε οριζοντίως και καθέτως τα στελέχη του Σώματος», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την κατάσταση στη Μ. Ανατολή, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι νέα προβλήματα στα Στενά του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές των καυσίμων, την ενέργεια, τον πληθωρισμό και τις τιμές των προϊόντων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη και διεθνώς προσπαθούν να συγκρατήσουν τις πιέσεις στην πραγματική οικονομία. Παράλληλα, τόνισε ότι πρώτη προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των ναυτικών και η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Όπως ανέφερε, «αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ελληνικά πλοία και ένα ρυμουλκό εντός του Περσικού, με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή να παρακολουθούν στενά την κατάσταση από τον Θάλαμο Επιχειρήσεων και να ενημερώνουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τα πλοία με ελληνική σημαία και τα ελληνόκτητα πλοία».

Αναφορικά με τα εθνικά θέματα, ο Υπουργός ανέδειξε τη σημασία της ισχύος της χώρας ως προϋπόθεση για αποτελεσματική διπλωματία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να στηρίζει το διεθνές δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας, τα δικαιώματα των νησιών της, την εθνική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. «Για να μπορείς να διαπραγματευτείς την ειρήνη και να είσαι ισχυρός διπλωματικά ως κράτος πρέπει να διαθέτεις τα αναγκαία μέσα και τις σύγχρονες τεχνολογίες», σημείωσε.

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Υπογράμμισε, επίσης, την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος και των Σωμάτων Ασφαλείας, με εξοπλισμούς, διαγωνισμούς, νέες τεχνολογίες, drones και δυνατότητες προστασίας κρίσιμων πεδίων στο μέλλον, όπως τα υποθαλάσσια καλώδια και τα θαλάσσια πάρκα, καθώς και η επιτήρηση της ΑΟΖ. «Προσπαθούμε να είμαστε ισχυροί για να διαπραγματευτούμε την ειρήνη», τόνισε ο κ. Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι «στη σύγχρονη διπλωματία, καμία χώρα δεν μπορεί να απουσιάζει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όποιος δεν κάθεται στο τραπέζι να διαπραγματευτεί, αφήνει μια κενή θέση για κάποιον άλλον να κάτσει και να διαπραγματευτεί στη θέση του».

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο casus belli, ο Υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παραβλέπει το γεγονός ότι απειλείται από γειτονική χώρα, η οποία είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ. Όπως υπογράμμισε, «ούτε εκατοστό πίσω, ούτε μισή υποχώρηση. Η Ελλάδα οφείλει να διεκδικεί, να συζητά και να υπερασπίζεται με σταθερότητα τα εθνικά της δικαιώματα, ακόμη και όταν οι συζητήσεις γίνονται σε δύσκολα διπλωματικά περιβάλλοντα».

Για την ευρωπαϊκή άμυνα, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και το ΝΑΤΟ δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις καθυστερήσεις, στη γραφειοκρατία και στην απώλεια κρίσιμου χρόνου από την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η ίδια αδράνεια παρατηρείται και στην αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, παρά τις επισημάνσεις της έκθεσης Ντράγκι. Όπως τόνισε, «η ευρωπαϊκή ναυτιλία αποτελεί τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη και η Ελλάδα, διαθέτοντας το 61% του ευρωπαϊκού στόλου, είναι η πρώτη των πρώτων στον συγκεκριμένο τομέα».

Ως προς την πολιτική επικαιρότητα, ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι επιστημονικά εργαλεία και «φωτογραφία της ημέρας», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «μετά από επτάμισι χρόνια διακυβέρνησης υπάρχουν φθορά και προβλήματα, αλλά και πολύ έργο. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι πρώτη, χωρίς να εμφανίζεται κάποια πολιτική δύναμη που να μπορεί να σταθεί απέναντί της. Η μάχη της κυβέρνησης δεν είναι με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ούτε με τους αρχηγούς που διεκδικούν τη δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη θέση, αλλά με τα προβλήματα της κοινωνίας. Αφορά τις σχέσεις μας με την κοινωνία και τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε για να πείσουμε παραπάνω συμπατριώτες μας ότι προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματά τους, για το έργο το οποίο έχει γίνει και τις μεταρρυθμίσεις που τρέχουν».

Αναφερόμενος στην ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός σημείωσε ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κόμμα, είναι παράταξη, με ρίζες από τη Δεξιά, αξιακό κώδικα, ιδρυτική διακήρυξη, αρχές και ιδέες. Όσοι έχουν προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία, έχουν προσχωρήσει με προϋποθέσεις: να αποδέχονται τις αξίες, τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας της παράταξης». Ο ίδιος δήλωσε «γέννημα θρέμμα της παράταξης», αλλά όχι «προϊόν του κομματικού σωλήνα», επισημαίνοντας ότι έχει σπουδάσει, εργαστεί, αγωνιστεί και παλέψει στη ζωή του.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι η πολιτική μάχη δεν είναι αυτοσκοπός για μια ακόμη κυβερνητική θητεία, αλλά αφορά το όραμα, την ελπίδα και την προοπτική που πρέπει να δοθεί στην ελληνική κοινωνία και στην επόμενη γενιά. Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι η ναυτιλία, η ενέργεια και το real estate είναι τα πεδία που μπορούν τα επόμενα 25 χρόνια να δημιουργήσουν πολύ καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τους νέους.

Ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερο κοινωνικό και οικονομικό στίγμα, τονίζοντας ότι «η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, κοινωνίας και παράταξης είναι η μεσαία τάξη, οι μικρομεσαίοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Εδώ είναι Ελλάδα και πάνω απ’ όλα υποστηρίζουμε τους Έλληνες».

Τέλος, αναφερόμενος στη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι ως πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να υπάρχει κανένας αστερίσκος και καμία ανοχή σε συμπεριφορές που ξεκινούν από τρικάκια και μολότοφ και οδηγούν σε τραγωδίες. Όπως είπε, «η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να είναι έντονη, αλλά όταν μετατρέπεται σε τοξικότητα και αρρώστια για την κοινωνία, αποτελεί το χειρότερο δηλητήριο για την κοινωνική αλληλεγγύη. Η σύλληψη και η παραπομπή των δραστών στη Δικαιοσύνη αποτελεί τίτλο τιμής. Πάνω απ’ όλα έχουμε την πατρίδα μας. Είμαστε πάνω απ’ όλα πατριώτες. Πάνω απ’ όλα σκεφτόμαστε πώς όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε τον όποιο κίνδυνο».