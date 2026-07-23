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Κικίλιας στη βράβευση της Σοφίας Κασπίρη: Οι ναυαγοσώστες μας βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή
Ειδήσεις
22:45 - 23 Ιουλ 2026

Κικίλιας στη βράβευση της Σοφίας Κασπίρη: Οι ναυαγοσώστες μας βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή

Reporter.gr Newsroom
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Τη ναυαγοσώστρια, Σοφία Κασπίρη, βράβευσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο πρόσωπο της οποίας τιμήθηκαν όλοι οι ναυαγοσώστες και ναυαγοσώστριες που ασκούν με αυταπάρνηση τα καθήκοντά τους, υπό αντίξοες συνθήκες σε όλη τη χώρα.

Η Σοφία Κασπίρη, τιμήθηκε για την εξαιρετική ψυχραιμία, τον επαγγελματισμό και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξε στις 3 Ιουλίου 2026, στην παραλία Άβυθος της Κεφαλονιάς, όταν αιφνίδια μεταβολή των καιρικών και θαλάσσιων συνθηκών προκάλεσε ισχυρά κύματα και ρεύματα, παρασύροντας λουόμενους. Επί περίπου δυόμισι ώρες, η Σ. Κασπίρη πραγματοποίησε διαδοχικές παρεμβάσεις/διασώσεις, βοηθώντας να μεταφερθούν με ασφάλεια στην ακτή επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Όπως δήλωσε ο κ. Κικίλιας, «η πράξη της Σοφίας δεν αποτελεί μόνο μια επιτυχημένη διάσωση. Είναι η υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο βρίσκεται ένας άνθρωπος που επέστρεψε ασφαλής στην οικογένειά του, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση ενός καλά εκπαιδευμένου επαγγελματία».

Ο Υπουργός επισήμανε ότι «η βράβευση στο πρόσωπο της Σοφίας Κασπίρη αφορά όλους τους άνδρες και τις γυναίκες ναυαγοσώστριες που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, καθώς και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που επιχειρούν ημέρα και νύχτα, συχνά κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. «Σήμερα αναδεικνύουμε την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων, αυτών των πολύ καλά εκπαιδευμένων επαγγελματιών που βρίσκονται εκεί την κρίσιμη στιγμή για να βοηθήσουν και να σώσουν. Είναι ένα μήνυμα ελπίδας και αφοσίωσης» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην ενίσχυση της ναυαγοσωστικής κάλυψης, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι το 2026 οι καλυπτόμενες λουτρικές εγκαταστάσεις αυξήθηκαν σημαντικά από 661 σε 692, ενώ αντίστοιχα οι προβλεπόμενες θέσεις ναυαγοσωστών αυξήθηκαν από 1.007 σε 1.042, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των οργανωμένων παραλιών της χώρας. Παράλληλα, έως τις 29 Ιουνίου είχαν πραγματοποιηθεί 2.252 έλεγχοι και είχαν διαπιστωθεί 740 παραβάσεις. «Οι έλεγχοι δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα. Αποτελούν εργαλείο πρόληψης. Για εμάς, η πρόληψη είναι ανώτερη από την αντιμετώπιση», σημείωσε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο έχουν καταγραφεί 22 λιγότερα θανατηφόρα περιστατικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική υποχρέωση της Πολιτείας. Είναι ύψιστη αποστολή μας. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε και να δυναμώνουμε τον θεσμό της ναυαγοσωστικής κάλυψης».

Μετά τη βράβευση, η Σοφία Κασπίρη δήλωσε: «Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμένα και αρκετά δύσκολο. Εκείνη τη στιγμή, όμως, δεν σκέφτηκα τίποτα. Πήγα κατευθείαν και έκανα αυτό που μου έχουν μάθει, αυτό που όφειλα να κάνω. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για εμένα. Ένα μεγάλο μπράβο στο Λιμενικό Σώμα και σε όλους τους ναυαγοσώστες που παλεύουν καθημερινά».

Στην εκδήλωση απηύθυναν, επίσης, χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος, Μάριος Μυρωνάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην εκπαίδευση, τον επαγγελματισμό και την καθημερινή προσφορά των ναυαγοσωστών, καθώς και ο Παναγιώτης Πασχαλάκης, εκ μέρους του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe Water Sports.

Στην τελετή παρέστησαν, επίσης, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος, Χρήστος Κοντορουχάς, ο Α’ Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος, ο Γενικός Επιθεωρητής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Υποναύαρχος Λ.Σ. Δρακούλης Κούβαρης και λοιποί ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Σώματος.

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