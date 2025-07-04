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ΑΑΔΕ: Αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών 6,45% τον Μάιο - Μείωση των οφειλετών
Οικονομία
17:08 - 04 Ιουλ 2025

ΑΑΔΕ: Αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών 6,45% τον Μάιο - Μείωση των οφειλετών

Reporter.gr Newsroom
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Νέα εκτόξευση κατέγραψαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν πως μόνο τον Μάιο τα νέα «φέσια» έφτασαν τα 495 εκατ. ευρώ, έναντι των 465 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 6,45%.

Από τις αρχές του έτους το ληξιπρόθεσμο χρέος έχει εκτοξευθεί στα 3,74 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 3,437 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 8,82%).

Ταυτόχρονα, όμως, ανέβηκαν και οι συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ΑΑΔΕ τόσο για τον φετινό Μάιο, όσο και για το πεντάμηνο του 2025. Πιο αναλυτικά, τον Μάιο του 2025 η ΑΑΔΕ προχώρησε σε εισπράξεις 570.935.589 ευρώ έναντι 458.067.104 ευρώ τον περσινό Μάιο (αύξηση 24,62%), ενώ και το πρώτο πεντάμηνο του 2025 είχαμε εισπράξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών 2.679.300.787 ευρώ, έναντι 2.529.681.162 ευρώ το 2024 (αύξηση 5,91%).

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει μείωση κατά 5,02% (4.039.334 πλήθος οφειλετών τον Μάιο του 2025 έναντι 4.253.031 το 2024).

Νέο Ληξιπρόθεσμο

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία της ΑΑΔΕ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για τον μήνα αναφοράς (Μάιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 548 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 533 εκ. € (αύξηση κατά 2,81%).

Το 97,0% του νέου ληξιπρόθεσμου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

lixi-1_b2163.jpg

Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):

Για τον μήνα αναφοράς (Μάιος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 251 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο του 2024 είχαν φτάσει τα 266 εκ. € (μείωση κατά 5,64%).

Το 95,29% προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

lixi-2_3fad9.jpg

Τελευταία τροποποίηση στις 04/07/2025 - 17:22
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