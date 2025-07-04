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Dimand: Η μεγαλύτερη πρόκληση ανάβασης σε ουρανοξύστη – 2nd Piraeus Tower Run to the Top
Επιχειρήσεις
16:38 - 04 Ιουλ 2025

Dimand: Η μεγαλύτερη πρόκληση ανάβασης σε ουρανοξύστη – 2nd Piraeus Tower Run to the Top

Reporter.gr Newsroom
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Η πιο απαιτητική και αθλητική πρόκληση ανάβασης σε ουρανοξύστη στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, την Τετάρτη 2 Ιουλίου, στον εμβληματικό Πύργο του Πειραιά.

Το «PIRAEUS TOWER RUN TO THE TOP» κάλεσε τους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν τις αντοχές τους, ανεβαίνοντας σχεδόν 500 σκαλοπάτια μέχρι την κορυφή του πρώτου πράσινου ουρανοξύστη της χώρας.

Η μοναδική αυτή αθλητική εμπειρία συγκέντρωσε σχεδόν 100 άτομα, κάθε ηλικίας, και υλοποιήθηκε με τη διοργανωτική υποστήριξη της PIRAEUS TOWER Α.Ε. και του πρωταθλητή του Μαραθωνίου Νίκου Πολιά.

Το ίδιο βράδυ στις όψεις του Πύργου, προβλήθηκε το μήνυμα “RUN TO THE TOP” αλλά και το όνομα του αθλητή με τον καλύτερο χρόνο, τιμώντας την προσπάθεια όλων. Ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος, διακεκριμένος αθλητής - δρομέας μεγάλων αποστάσεων, κατέκτησε την κορυφή σε μόλις 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συμμετοχή του μαραθωνοδρόμου με προβλήματα όρασης, Νίκου Τσατσακλά, ο οποίος για δεύτερη χρονιά, ανέβηκε αλλά και κατέβηκε τα σκαλοπάτια του Πύργου, συνοδευόμενος από τη Γεωργία Λαμπροπούλου, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα συμπερίληψης.

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, δήλωσε «Το PIRAEUS TOWER RUN TO THE TOP δεν είναι απλώς ένας αγώνας, είναι μια συμβολική ανάβαση που αποτυπώνει το πνεύμα του Πειραιά: δυναμισμός, υπέρβαση, συμμετοχή. Μια ξεχωριστή αθλητική διοργάνωση η οποία πραγματοποιήθηκε από την Piraeus Tower για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και με αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με πέρυσι, στον εμβληματικό Πύργο. Η αθλητική αυτή διοργάνωση ανέδειξε την έννοια της προσωπικής υπέρβασης, αλλά και την αξία του αθλητισμού, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες να κατακτήσουν τα σχεδόν 500 σκαλοπάτια και να φτάσουν στην κορυφή. Όσοι έλαβαν μέρος απέδειξαν πως με προσπάθεια και θέληση, το κάθε «σκαλί» είναι μια σημαντική κατάκτηση στο δρόμο προς την κορυφή, προσφέροντας στο event μοναδικό παλμό και ενέργεια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Piraeus Tower και τον Δημήτρη Ανδριόπουλο για την αθλητική αυτή δράση και την γενικότερη πολυεπίπεδη συνεργασία μας, η οποία δεν αφορά μόνο στην «αναγέννηση» του συμβόλου ανάπτυξης της πόλης μας, καθώς ο Πύργος συμμετέχει σταθερά σε πολλά αθλητικά, κοινωνικά, φιλανθρωπικά, πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, στηρίζοντας τις δράσεις του Δήμου Πειραιά. Ξεχωριστά συγχαρητήρια στους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους Νίκο Γέμελο, Άννα Καψή, στον Πρόεδρο της Α΄ Κοινότητας Δημήτρη Πεφάνη και στους συνεργάτες του γραφείου μου Δήμητρα Ορφανού, Μαρία Φωκιανού και Ειρήνη Ιωάννου, για την συμμετοχή και την προσπάθειά τους».

Η Μαρία Τουτουδάκη, Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Ομίλου DIMAND, εκ μέρους της Piraeus Tower Α.Ε., δήλωσε: «Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό πραγματοποιήσαμε τον δεύτερο αγώνα ανάβασης των 492 σκαλοπατιών του Πύργου Πειραιά. Πρόκειται για ένα αθλητικό γεγονός που έχει πλέον καθιερωθεί και αποτελεί έμπνευση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου μας, κου Δημήτρη Ανδριόπουλου. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας, να φτάσουμε μαζί στην κορυφή, καθώς και τον Δήμο Πειραιά για την πολύτιμη υποστήριξή του. Για εμάς το PIRAEUS TOWER RUN TO THE TOP, δεν είναι απλώς ένας αγώνας, αλλά συμβολίζει τους κοινούς στόχους, τη συλλογική προσπάθεια και τη συμπερίληψη».

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