ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για κατάπαυση του πυρός
Ειδήσεις
16:47 - 04 Ιουλ 2025

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για κατάπαυση του πυρός

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για κατάπαυση του πυρός, επεσήμανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τη νέα χθεσινοβραδινή μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδια για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίμπνερ, δήλωσε ότι «η χθεσινοβραδινή ρωσική επίθεση στην Ουκρανία είναι μια από τις σκληρότερες από την έναρξη του επιθετικού της πολέμου, με 530 ντρόουν και πυραύλους. Αυτή η μαζική επίθεση δείχνει ακόμα μία φορά ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για κατάπαυση πυρός, ούτε για τον τερματισμό του επιθετικού της πολέμου», τόνισε. Όσον αφορά στη στήριξη της ΕΕ, «συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού και θα αυξήσουμε τη βοήθειά μας», ανέφερε η Χίμπνερ.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, επανέλαβε τη χθεσινή δήλωση της Προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τη Δανία, η οποία με αφορμή την αιφνιδιαστική ανακοίνωση περί διακοπής αμερικανικών όπλων προς το Κίεβο, ανέφερε ότι «αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα για την Ευρώπη, που μας καλεί να ενισχύσουμε τη δική μας υποστήριξη».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ -ΜΠΕ, η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις αμυντικές ευρωπαϊκές δυνατότητες, όχι μόνο σε επίπεδο ΕΕ, αλλά σε όλη την ήπειρο. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει τη στρατιωτική της βοήθεια προς το Κίεβο», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής από τη Δανία, ενώ πρόσθεσε ότι «είναι επείγον να ασκηθεί πίεση στον Πούτιν για να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Αντίθετο στην κατάθεση τροπολογίας για μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Αντίθετο στην κατάθεση τροπολογίας για μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

ΠΕΦ: Ανάγκη στρατηγικής για επενδύσεις και καινοτομία στη φαρμακοβιομηχανία
Υγεία

ΠΕΦ: Ανάγκη στρατηγικής για επενδύσεις και καινοτομία στη φαρμακοβιομηχανία

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο η Ελλάδα στους αιτούντες άσυλο
Ειδήσεις

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο η Ελλάδα στους αιτούντες άσυλο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία
Ειδήσεις

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία

Πίσω στη δεκαετία του &#039;90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη
Γιώργος Ραυτόπουλος

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries
Ειδήσεις

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
27/07/2026 - 08:02

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εντός ρυθμίσεων και οι οφειλές από €5.000 – Ποιοι κερδίζουν έως 420 δόσεις

Magazino
26/07/2026 - 22:00

Η παραμυθένια διαδρομή των «Ghetto Kids»

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
26/07/2026 - 21:25

Ένας κάποιος ανανεωτικός οίστρος

Χρηματιστήρια
26/07/2026 - 21:00

Οι αγορές αγνοούν τις κρίσεις: Η νέα πραγματικότητα πίσω από τα ιστορικά υψηλά των μετοχών

Ειδήσεις
26/07/2026 - 20:37

Βερολίνο: Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στο Pride

Ειδήσεις
26/07/2026 - 20:01

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία

Magazino
26/07/2026 - 19:09

Μαγιό: Οι 4 μεγάλες τάσεις της σεζόν που κολακεύουν κάθε σιλουέτα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 18:05

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων

Γιώργος Ραυτόπουλος
26/07/2026 - 17:20

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:41

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:34

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλο

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ