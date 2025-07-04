ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ινδία: Προτείνει «ανταποδοτικούς δασμούς» στις ΗΠΑ
Ειδήσεις
17:03 - 04 Ιουλ 2025

Ινδία: Προτείνει «ανταποδοτικούς δασμούς» στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την επιβολή ανταποδοτικών δασμών στις ΗΠΑ πρότεινε η Ινδία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, αναφέροντας ότι ο δασμός 25% που επέβαλε η Ουάσιγκτον στα αυτοκίνητα και σε ορισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων θα επηρεάσει σημαντικά τις εξαγωγές της Ινδίας.

«Η Ινδία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις... που είναι ουσιαστικά ισοδύναμες με τις αρνητικές επιπτώσεις του μέτρου στο εμπόριο της Ινδίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο δασμός που εισπράττει η ΗΠΑ θα ανέλθει σε 725 εκατομμύρια δολάρια και το Νέο Δελχί θα επιβάλει «ισοδύναμο ποσό δασμού που εισπράττεται από προϊόντα καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών».

Η Ινδία δεν προσδιόρισε το δασμολογικό συντελεστή ούτε τα προϊόντα στα οποία θα επιβάλει δασμούς.

Η χώρα έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να μειώσει τους υψηλούς δασμολογικούς συντελεστές για τις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει υποχωρήσει στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον για το άνοιγμα των τομέων της γεωργίας και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για κατάπαυση του πυρός
Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για κατάπαυση του πυρός

Dimand: Η μεγαλύτερη πρόκληση ανάβασης σε ουρανοξύστη – 2nd Piraeus Tower Run to the Top
Επιχειρήσεις

Dimand: Η μεγαλύτερη πρόκληση ανάβασης σε ουρανοξύστη – 2nd Piraeus Tower Run to the Top

ΠΑΣΟΚ: Αντίθετο στην κατάθεση τροπολογίας για μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Αντίθετο στην κατάθεση τροπολογίας για μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση
Ειδήσεις

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι
Ειδήσεις

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

Shein: Ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων λόγω της πολιτικής δασμών του Τραμπ
ΕΜΠΟΡΙΟ

Shein: Ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων λόγω της πολιτικής δασμών του Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:14

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:10

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 16:04

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:02

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:55

Ιταλία: Η Μελόνι διατηρεί την πρωτιά, πιέζεται η Λέγκα – Άνοδος του νέου ακροδεξιού κόμματος Βανάτσι

Πολιτική
27/07/2026 - 15:51

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/07/2026 - 15:50

Εθνικό Λαχείο: Στη Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 15:38

Ford Ranger: Η δύναμη της επιλογής – Ντίζελ ή PHEV;

Πολιτική
27/07/2026 - 15:37

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά το φιάσκο των 72 δόσεων, ένας εξωδικαστικός που δεν λύνει το πρόβλημα

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:34

Reuters: Μειώθηκε η ναυτιλιακή κίνηση σε Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των Χούθι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ