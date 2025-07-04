Ινδία: Προτείνει «ανταποδοτικούς δασμούς» στις ΗΠΑ

Την επιβολή ανταποδοτικών δασμών στις ΗΠΑ πρότεινε η Ινδία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, αναφέροντας ότι ο δασμός 25% που επέβαλε η Ουάσιγκτον στα αυτοκίνητα και σε ορισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων θα επηρεάσει σημαντικά τις εξαγωγές της Ινδίας.

«Η Ινδία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις... που είναι ουσιαστικά ισοδύναμες με τις αρνητικές επιπτώσεις του μέτρου στο εμπόριο της Ινδίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο δασμός που εισπράττει η ΗΠΑ θα ανέλθει σε 725 εκατομμύρια δολάρια και το Νέο Δελχί θα επιβάλει «ισοδύναμο ποσό δασμού που εισπράττεται από προϊόντα καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών».

Η Ινδία δεν προσδιόρισε το δασμολογικό συντελεστή ούτε τα προϊόντα στα οποία θα επιβάλει δασμούς.

Η χώρα έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να μειώσει τους υψηλούς δασμολογικούς συντελεστές για τις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει υποχωρήσει στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον για το άνοιγμα των τομέων της γεωργίας και των γαλακτοκομικών προϊόντων.