Τι εξάγουμε και πού: Τα 10 πιο δημοφιλή ελληνικά προϊόντα

Σταθερά προσηλωμένοι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι Έλληνες εξαγωγείς, κάτι που αποδεικνύεται και από τα στατιστικά στοιχεία για το 2025. Η Ελλάδα δεσμεύεται, άλλωστε, και από κοινοτικές οδηγίες, που εγγυώνται την απορρόφηση των προϊόντων μας, ωστόσο, οι αριθμοί δείχνουν πως δειλά-δειλά η χώρα μας προσεγγίζει και άλλες αγορές.

Η σταθερή σχέση με την ΕΕ αποτρέπει μεν διεθνείς κινδύνους αστάθειας και εκπλήξεων όπως πχ οι δασμοί, αλλά θέτει ασφαλώς και περιορισμούς. Θεωρείται, λοιπόν σημαντικό να ανοιχτεί η Ελλάδα και σε νέες αγορές για να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το εμπορικό έλλειμμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, οι 5 κυριότερες εξαγωγικές αγορές της χώρας μας, με φθίνουσα κατάταξη, είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Κύπρος, η Βουλγαρία και οι ΗΠΑ, όπως ακριβώς ήταν και το 2024. Στη δεκάδα των κορυφαίων προορισμών που κατευθύνονται τα ελληνικά προϊόντα βρίσκονται η Ρουμανία (6η θέση), το Ην. Βασίλειο (7η), η Ισπανία (8η), η Γαλλία (9η) και η Ολλανδία (10η).

Η Ιταλία εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών, παρά την πτώση τους κατά 15,8%, σε σχέση με το 2024, ενώ η Γερμανία καταλαμβάνει την 2η θέση, παρά την αύξηση των εξαγωγών κατά 6,7%. Η Κύπρος ανέρχεται στην 3η θέση, με ελαφριά υποχώρηση (-2%) και έπεται, η Βουλγαρία καταλαμβάνοντας την 4η με αύξηση 4,1%.

Η πεντάδα των κυριότερων εξαγωγικών αγορών της χώρας μας συμπληρώνεται με τις Η.Π.Α., διατηρώντας μια μικρή αύξηση, της τάξεως του 1,7%.

Η ανατροπή

Στην 6η θέση ανήλθε η Ρουμανία από την 7η που κατείχε το 2024, λόγω της αύξησης των εξαγωγών προς την εν λόγω χώρα κατά 18,1%, ενώ στην 7η υποχώρησε το Ην. Βασίλειο (από την 6η), λόγω της μείωσης των εξαγωγών κατά 2%. Στην 8η θέση βρίσκεται η Ισπανία (από 9η) και έπεται η Γαλλία, προς την οποία σημειώθηκε ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών (κατά 6,4%), με αποτέλεσμα να κατακτήσει την 9η θέση από την 10η που κατείχε.

Την πρώτη δεκάδα των κυριότερων προορισμών των ελληνικών εξαγωγών, συμπληρώνει η Ολλανδία, η οποία το 2024 βρισκόταν στην 15η θέση.

Οι σημαντικές αυξήσεις

Πλην της πρώτης δεκάδας των χωρών-πελατών των ελληνικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, αξίζει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των εξαγωγών (44,3%) και η μεγάλη άνοδος της Κίνας στην κατάταξη (22η θέση από 29η), της Δανίας (25η από 39η) με αύξηση 74,1% και της Ιαπωνίας (32η από 43η) με διεύρυνση κατά 38,7%.

Οι υποχωρήσεις

Από την άλλη πλευρά αξιοσημείωτη είναι η υποχώρηση της Σαουδικής Αραβίας (37η από 26η) με πτώση 41,3%, της Σλοβενίας (43η από 23η) με μείωση 63,1% και της Ν.Κορέας (48η από 25η) με συρρίκνωση 65,7% σε σχέση με το πρώτο εννεάμηνο του 2024.

Ως προς τους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών ανά οικονομική ένωση, αύξηση σημειώνεται μόνο προς τις Χώρες BRICS (23%), οι οποίες όμως αποτελούν μόλις το 1,9% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών και την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (30,5%) που αποτελεί το ισχνό 0,4% του συνόλου, για το εννεάμηνο του 2025.

Πτώση καταγράφεται προς τις σημαντικότερες οικονομικές ενώσεις: προς τον ΟΟΣΑ (-3,8%), προς την Ε.Ε.(27) (-1%), προς την Ευρωζώνη (-5,5%) και προς τις G7 (-2.7%).

Top 10

Τα 10 σημαντικότερα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα στον Κόσμο, για το 9μηνο του 2025 ήταν τα ίδια ακριβώς που ήταν και στο εννεάμηνο του 2024, παρά τις όποιες αυξομειώσεις τους.

Συγκεκριμένα, στην 1η θέση βρίσκονται οι εξαγωγές ελληνικού πετρελαίου, παρά τη μείωσή τους κατά 25,6%, στη 2η θέση οι εξαγωγές φαρμάκων με υποχώρηση κατά 7,6%, στην 3η θέση οι εξαγωγές φύλλων αλουμινίου με αύξηση 16,8%.

Ακολουθούν, στην 4η θέση οι εξαγωγές φέτας-κεφαλοτύρι με αύξηση 9% και την πρώτη πεντάδα κλείνουν οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας με αύξηση 3,3%, σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2024.

Την 6η θέση κατέχουν οι εξαγωγές παρθένου ελαιόλαδου (αύξηση 6,1%), ενώ την 7η θέση καταλαμβάνουν τα ψάρια (αύξηση 13,8%).

Την 8η και την 9η θέση τα λαχανικά και οι σωλήνες κάθε είδους, αντιστοίχως, με αύξηση για τα μεν λαχανικά 8,1%, για τους δε σωλήνες 9,2%.

Την πρώτη δεκάδα ολοκληρώνουν οι εξαγωγές ασφάλτου από πετρέλαιο, με αύξηση 16,7%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2024.

Ο πρόεδρος του ΠΣΕ, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, τόνισε πως τα παραπάνω στοιχεία «αναδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η σταθερή θέση και προτίμησή των Ελλήνων εξαγωγέων προς τις χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, η αναγκαιότητα διασποράς κινδύνου και η περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών θα προέλθει από την αύξηση τους προς τις Τρίτες Χώρες. Η εξάρτηση από την ΕΕ, που το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζει μια οικονομική κρίση, θα είναι μικρότερη. Η παραπάνω απεικόνιση αναδεικνύει εμφατικά ότι οι νέες αγορές και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από αυτές θα μας οδηγήσουν σταδιακά στη μείωση του εμπορικού μας ελλείμματος».

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Δεκεμβρίου