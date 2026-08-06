Rea Coop: Επένδυση €1,6 εκατ. για νέες γραμμές παραγωγής και ενίσχυση των εξαγωγών

Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,6 εκατ. ευρώ υλοποιεί η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας (Rea Coop), με στόχο τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών της εγκαταστάσεων και την περαιτέρω ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας, η οποία ήδη συνεισφέρει περισσότερο από το ένα τέταρτο του ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Η επένδυση, που χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αφορά τον εκσυγχρονισμό των γραμμών συσκευασίας και τυποποίησης, με στόχο την παραγωγή νέων προϊόντων και τη διεύρυνση του κωδικολογίου της συνεταιριστικής επιχείρησης.

Παρουσία σε περισσότερες από 30 αγορές

Η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα των πωλήσεων της Rea Coop, η οποία διαθέτει τα επώνυμα προϊόντα της, ενώ παράλληλα παράγει χυμούς ιδιωτικής ετικέτας (private label) για μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου.

Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 25%-33% του συνολικού κύκλου εργασιών, με τα προϊόντα της να φτάνουν σε περισσότερες από 30 χώρες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Κίνα, η Ρουμανία, η Νέα Καληδονία, οι Σεϋχέλλες, η Μαδαγασκάρη και η Ουγκάντα.

Σταθερός τζίρος, πιέσεις από τις διεθνείς μεταφορές

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Rea Coop διατηρείται σταθερά μεταξύ 25 και 30 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική κερδοφορία για το 2025 ανήλθε περίπου στα 2,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στις 280.000 ευρώ.

Ωστόσο, οι αναταράξεις στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και του Περσικού Κόλπου επηρέασαν τις επιδόσεις της επιχείρησης. Το 2025 έκλεισε με μείωση τζίρου κατά 4%, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 η υποχώρηση διαμορφώθηκε στο 5%, σύμφωνα με στοιχεία του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Συνεταιρισμός με ιστορία από το 1938

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, που ιδρύθηκε το 1938, εκπροσωπεί σήμερα χιλιάδες παραγωγούς εσπεριδοειδών και συνεργάζεται με δεκάδες πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς της περιοχής.

Η συνολική ετήσια παραγωγή των συνεργαζόμενων μελών φτάνει τους 150.000 τόνους φρούτων, εκ των οποίων περίπου 40.000 τόνοι οδηγούνται κάθε χρόνο προς χυμοποίηση στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Εσπερίδες».

«REA's Garden» σε Ελλάδα και Ρουμανία

Παράλληλα, η Rea Coop υλοποιεί το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα ενημέρωσης και προώθησης «REA's Garden», το οποίο απευθύνεται στις αγορές της Ελλάδας και της Ρουμανίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις, δωρεάν διανομή δειγμάτων σε 25 σημεία, ψηφιακές καμπάνιες και επιχειρηματικές συναντήσεις, με στόχο την ανάδειξη της ποιότητας, της ασφάλειας, της ιχνηλασιμότητας και των περιβαλλοντικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή παραγωγή χυμών εσπεριδοειδών.

Σημειώνεται ότι η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου 2026, παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, της αγοράς τροφίμων και ποτών και στελεχών του αγροδιατροφικού κλάδου. Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι στόχοι της τριετούς καμπάνιας, η οποία αποσκοπεί στην ενημέρωση των καταναλωτών για την ποιότητα, την ασφάλεια, την ιχνηλασιμότητα και τις βιώσιμες πρακτικές που χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή παραγωγή χυμών εσπεριδοειδών.