Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Τα εργοστάσια αυτοκινήτων της Κίνας κατασκευάζουν τόσο πολλά οχήματα για εξαγωγή, ώστε η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία αδυνατεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

Τα εξειδικευμένα πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων —ουσιαστικά πλωτά πολυώροφα πάρκινγκ— είναι κλεισμένα για χρόνια μπροστά, προκειμένου να μεταφέρουν αυτοκίνητα από τα κινεζικά εργοστάσια. Οι τιμές ναύλωσης πλοίων έχουν αυξηθεί κατά 65% φέτος, καθώς η ζήτηση για τη μεταφορά οχημάτων από την Κίνα έχει εκτοξευθεί.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατακλύζουν τις ξένες αγορές λόγω του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ περισσότερων από 100 εγχώριων εμπορικών σημάτων αυτοκινήτων, της υπερπαραγωγής και μιας υποτονικής οικονομίας. Τώρα, η ναυτιλιακή βιομηχανία καλείται να αντιμετωπίσει εκτοξευόμενες τιμές και περιορισμένη διαθέσιμη χωρητικότητα.

Ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες είναι τόσο απελπισμένες να μεταφέρουν οχήματα στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Λατινική Αμερική, ώστε στριμώχνουν αυτοκίνητα μέσα σε εμπορευματοκιβώτια, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μεταφορά επίπλων, ρούχων και ηλεκτρονικών.

«Η δυναμική της αγοράς στον τομέα της ναυτιλίας είναι εκπληκτική και οφείλεται στην πρωτοφανή αύξηση των εξαγωγών από την Κίνα», δήλωσε ο Lasse Kristoffersen, διευθύνων σύμβουλος του μεγαλύτερου στόλου πλοίων μεταφοράς αυτοκινήτων στον κόσμο, της Wallenius Wilhelmsen, σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα νωρίτερα φέτος.

Η Wall Street Journal επισημαίνει οτι οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν επιδοθεί τα τελευταία χρόνια σε αγορές-ρεκόρ πλοίων, προκειμένου να ανταποκριθούν στη ζήτηση. Ο Kristoffersen δήλωσε ότι ο παγκόσμιος στόλος πλοίων μεταφοράς αυτοκινήτων έχει αυξηθεί περίπου κατά 40%, αλλά εξακολουθεί να μην μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της Κίνας.

Η Κίνα εξήγαγε λίγο λιγότερα από 600.000 αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά το 2019, σύμφωνα με τον ερευνητικό όμιλο Mobility Global. Για φέτος, ο όμιλος προβλέπει ότι η Κίνα μπορεί να εξάγει έως και 10 εκατομμύρια οχήματα.

Οι ταξινομήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη SAIC Motor της Κίνας αυξήθηκαν κατά 19%, ενώ εκείνες της BYD υπερδιπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων. Την ίδια ώρα, οι παραδοσιακοί ανταγωνιστές παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμοι: η Stellantis σημείωσε αύξηση μόλις 6%, η Volkswagen ενισχύθηκε κατά 2,6%, ενώ η Renault υποχώρησε κατά 4,2%.

«Βλέπουμε την Κίνα να μετατρέπεται από μια ασήμαντη παρουσία στον μεγαλύτερο εξαγωγέα οχημάτων στον κόσμο μέσα σε μόλις πέντε χρόνια», δήλωσε ο Andreas Enger, διευθύνων σύμβουλος της νορβηγικής εταιρείας μεταφοράς αυτοκινήτων Höegh Autoliners.

Η εκρηκτική αυτή ανάπτυξη έχει οδηγήσει τις τιμές θαλάσσιας μεταφοράς αυτοκινήτων στο διπλάσιο περίπου των επιπέδων που ίσχυαν πριν από την πανδημία, δήλωσε ο Enger.

Τα στελέχη του κλάδου περίμεναν ότι οι τιμές ναύλωσης πλοίων θα υποχωρούσαν φέτος, λόγω της μεγάλης εισροής νέων πλοίων που θα έμπαιναν σε υπηρεσία. Οι εταιρείες παρήγγειλαν πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2022 και 2025, καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες για οχήματα αυξάνονταν και οι κινεζικές εξαγωγές άρχισαν να αυξάνονται ραγδαία.

Η ζήτηση για διαθέσιμο χώρο οδήγησε τις τιμές ναύλωσης, στα τέλη του 2023 και στις αρχές του 2024, στο ιστορικό υψηλό των 115.000 δολαρίων την ημέρα.

Αντί όμως να υποχωρούν, οι τιμές αυξάνονται και πάλι, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στη ζήτηση, κυρίως λόγω των κινεζικών εξαγωγών αυτοκινήτων.

Η μέση ετήσια τιμή ναύλωσης ενός μεγάλου πλοίου μεταφοράς αυτοκινήτων έφτασε τα 70.000 δολάρια την ημέρα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο Clarksons, από 42.500 δολάρια στο τέλος της περασμένης χρονιάς.

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, τα κινεζικά αυτοκίνητα δεν εξάγονται στις ΗΠΑ, εξαιτίας των υψηλών δασμών και των περιορισμών στο λογισμικό που συνδέονται με ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

Ωστόσο, τα φθηνότερα και τεχνολογικά πιο προηγμένα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα από μάρκες όπως η BYD και η SAIC Motor όχι μόνο έχουν ξεπεράσει τις παραδοσιακές δυτικές μάρκες στην Κίνα, αλλά το κάνουν ολοένα και περισσότερο και σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βραζιλία και η Γερμανία.

Μεταφορές σε εμπορευματοκιβώτια

Η μεταφορά αυτοκινήτων μέσα σε εμπορευματοκιβώτια δεν είναι κάτι καινούργιο· απλώς συνήθως δεν πραγματοποιείται σε τέτοια κλίμακα, ώστε να μεταφέρονται χιλιάδες αυτοκίνητα.

Αυτό άλλαξε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όταν η ζήτηση για τη μεταφορά οχημάτων ξεπέρασε την προσφορά διαθέσιμων πλοίων.

Ο Christoph Seitz, παγκόσμιος αντιπρόεδρος για τα ολοκληρωμένα οχήματα στη DP World, εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων με έδρα το Ντουμπάι, δήλωσε ότι ορισμένες δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν επιφυλακτικές σχετικά με την τοποθέτηση αυτοκινήτων μέσα σε εμπορευματοκιβώτια, όμως οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν δίστασαν.

«Αμέσως είπαν: “Χρειαζόμαστε περισσότερη χωρητικότητα”», δήλωσε ο Seitz.

Ένα αυτοκίνητο που μεταφέρεται με εμπορευματοκιβώτιο πρέπει αρχικά να μεταφερθεί σε εγκατάσταση κοντά σε λιμάνι, όπου φορτώνεται μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο και στη συνέχεια ανυψώνεται με γερανό και τοποθετείται πάνω σε πλοίο.

Η ίδια διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί αντίστροφα στο λιμάνι προορισμού.

Ο Seitz δήλωσε ότι η μεταφορά αυτοκινήτων σε εμπορευματοκιβώτια έχει γίνει τόσο δημοφιλής, ώστε μεγάλες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, όπως η δανέζικη A.P. Moller-Maersk και η ελβετική Mediterranean Shipping Co., έχουν αρχίσει να πωλούν τις υπηρεσίες τους απευθείας στις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Οι εξαγωγές έχουν πλέον λάβει τόσο τεράστιες διαστάσεις, ώστε οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επεκτείνονται και στον ίδιο τον ναυτιλιακό κλάδο.

Η BYD παρουσίασε το πρώτο αποκλειστικά δικό της πλοίο μεταφοράς αυτοκινήτων το 2024 και σήμερα διαθέτει στόλο οκτώ πλοίων.

Ο Tu Le, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας Sino Auto Insights, δήλωσε ότι τα επιθετικά σχέδια των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών για εξαγωγές λειτουργούν ως μια «βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης», καθώς οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά επιβραδύνονται.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα μειώθηκαν περισσότερο από 20% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

«Όταν πηγαίνεις στη Γερμανία, δεν έχεις άλλες 20 κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων που σε ανταγωνίζονται για να κερδίσουν την ίδια πώληση, όπως συμβαίνει στη Σαγκάη», δήλωσε ο Le.