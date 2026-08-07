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«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:59 - 07 Αυγ 2026

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική ενίσχυση κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιούνιο του 2026, ενώ παράλληλα περιορίστηκε το εμπορικό έλλειμμα της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία για τις εμπορευματικές συναλλαγές της ΕΛΣΤΑΤ. 

Ειδικότερα, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε τον Ιούνιο στα 5 δισ. ευρώ, έναντι 3,96 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 26,3%. Ακόμη και χωρίς να υπολογίζονται τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές κινήθηκαν ανοδικά κατά 18,4%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία η αύξηση διαμορφώθηκε στο 18,2%.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές, καθώς διαμορφώθηκαν στα 7,62 δισ. ευρώ από 7,15 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 6,5%. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η άνοδος περιορίστηκε στο 4,6%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία διαμορφώθηκε στο 5,1%.

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Η ισχυρότερη αύξηση των εξαγωγών είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αποκλιμάκωση του εμπορικού ελλείμματος. Τον Ιούνιο το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 2,62 δισ. ευρώ, έναντι 3,19 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, παρουσιάζοντας μείωση 18,1%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η υποχώρηση του ελλείμματος ανήλθε σε 11,3%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία σε 10%.

Ενίσχυση εμπορίου στο πρώτο εξάμηνο

Η θετική εικόνα αποτυπώνεται και στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου του 2026. Οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 27,63 δισ. ευρώ, έναντι 24,12 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 14,6%.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 6,9%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία η άνοδος ανήλθε σε 6,7%.

Στο ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα 43,67 δισ. ευρώ, έναντι 41 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η άνοδος ήταν περιορισμένη στο 2,2%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία στο 2,4%.

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Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου μειώθηκε στα 16,04 δισ. ευρώ από 16,89 δισ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας πτώση 5%. Αντίστοιχα, χωρίς τα πετρελαιοειδή το έλλειμμα μειώθηκε κατά 3,9%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία κατά 3,4%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εξαγωγική δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας διατηρεί ισχυρή δυναμική, με την αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό να υπερκαλύπτει τον ρυθμό ανόδου των εισαγωγών και να συμβάλλει στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.

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