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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,9% στις οικοδομικές άδειες τον Δεκέμβριο
Οικονομία
12:10 - 27 Μαρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,9% στις οικοδομικές άδειες τον Δεκέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε την Παρασκευή (27/3) τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας για τον μήναΔεκέμβριο 2025. Ειδικότερα:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, στο σύνολοτης Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.955 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 695.105m2 επιφάνειας και 3.381.467 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 0,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,μείωση κατά 2,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 17,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025ανήλθαν σε 2.936 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 688.271 m2 επιφάνειας και 3.308.282 m3όγκου, παρουσιάζονταςαύξηση κατά 1,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 1,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 22,2% στονόγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, στο σύνολο της Χώρας,ανήλθαν σε 19 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.834 m2 επιφάνειας και 73.185 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχήςτης Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, είναι 2,2%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιανουάριο 2025 έως τον Δεκέμβριο 2025, το μέγεθοςτης Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας ( Ιδιωτικής-Δημόσιας ) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στοσύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 30.199 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.574.883 m2 επιφάνειας και 31.043.957 m3όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2024 παρατηρήθηκε μείωση κατά 2,6% στον αριθμότων οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 9,7% στην επιφάνεια και μείωση κατά 3,0% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στοσύνολο της Χώρας, μείωση κατά 2,4% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 9,4% στην επιφάνειακαι μείωση κατά 2,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2024 (Πίνακας 4). Τοποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο,είναι 2,8%.

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