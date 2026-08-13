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ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,9% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούλιο
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12:36 - 13 Αυγ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,9% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Μειωμένες εμφανίζονται οι νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Συνολικά, τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 24.024 αυτοκίνητα, καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού, έναντι 25.000 τον Ιούλιο του 2025, καταγράφοντας πτώση 3,9%.

Η υποχώρηση είναι εντονότερη στα καινούργια αυτοκίνητα. Οι νέες κυκλοφορίες ανήλθαν σε 13.484 τον Ιούλιο, από 14.754 έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας μείωση 8,6%.

Αντίθετη είναι η εικόνα στις μοτοσυκλέτες άνω των 50 κυβικών εκατοστών. Τον Ιούλιο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 11.240 μοτοσυκλέτες, έναντι 10.705 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 5,0%. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες αυξήθηκαν κατά 5,4%, στις 10.830 από 10.278 πέρυσι.

Σε επίπεδο επταμήνου, πάντως, η αγορά αυτοκινήτου διατηρεί θετικό πρόσημο. Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 170.312 αυτοκίνητα, έναντι 162.902 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%. Στα καινούργια αυτοκίνητα, οι νέες κυκλοφορίες ανήλθαν σε 103.599, από 98.871 πέρυσι, αυξημένες κατά 4,8%.

Θετική είναι και η εικόνα των μοτοσυκλετών στο επτάμηνο: 57.633 μοτοσυκλέτες άνω των 50 cc κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έναντι 55.754 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 3,4%. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες αυξήθηκαν κατά 3,2%, στις 55.057 από 53.339.

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