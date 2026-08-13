ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,9% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούλιο

Μειωμένες εμφανίζονται οι νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Συνολικά, τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 24.024 αυτοκίνητα, καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού, έναντι 25.000 τον Ιούλιο του 2025, καταγράφοντας πτώση 3,9%.

Η υποχώρηση είναι εντονότερη στα καινούργια αυτοκίνητα. Οι νέες κυκλοφορίες ανήλθαν σε 13.484 τον Ιούλιο, από 14.754 έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας μείωση 8,6%.

Αντίθετη είναι η εικόνα στις μοτοσυκλέτες άνω των 50 κυβικών εκατοστών. Τον Ιούλιο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 11.240 μοτοσυκλέτες, έναντι 10.705 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 5,0%. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες αυξήθηκαν κατά 5,4%, στις 10.830 από 10.278 πέρυσι.

Σε επίπεδο επταμήνου, πάντως, η αγορά αυτοκινήτου διατηρεί θετικό πρόσημο. Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 170.312 αυτοκίνητα, έναντι 162.902 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%. Στα καινούργια αυτοκίνητα, οι νέες κυκλοφορίες ανήλθαν σε 103.599, από 98.871 πέρυσι, αυξημένες κατά 4,8%.

Θετική είναι και η εικόνα των μοτοσυκλετών στο επτάμηνο: 57.633 μοτοσυκλέτες άνω των 50 cc κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έναντι 55.754 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 3,4%. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες αυξήθηκαν κατά 3,2%, στις 55.057 από 53.339.