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ΟΛΚΕ: Πράσινη στροφή στα λιμάνια της Κέρκυρας – Ηλεκτρικά οχήματα, σταθμοί φόρτισης και ηλεκτροκίνητο σκάφος μέσω του έργου ARGONAUT
Ναυτιλία
11:52 - 27 Μαρ 2026

ΟΛΚΕ: Πράσινη στροφή στα λιμάνια της Κέρκυρας – Ηλεκτρικά οχήματα, σταθμοί φόρτισης και ηλεκτροκίνητο σκάφος μέσω του έργου ARGONAUT

Reporter.gr Newsroom
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Με συγκεκριμένες επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση και στις «πράσινες» λιμενικές υπηρεσίες προχωρά ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.), στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο ARGONAUT, που προωθεί τον βιώσιμο θαλάσσιο τουρισμό στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, ο Ο.Λ.ΚΕ. συμμετείχε στη 2η συνάντηση των εταίρων του έργου ARGONAUT, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2026 στην Καλλίπολη της Ιταλίας, με τη φιλοξενία του Δήμου Καλλίπολης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι αξιολόγησαν την πρόοδο των δράσεων και συντόνισαν τα επόμενα βήματα για το επόμενο εξάμηνο.

Στο επίκεντρο των δράσεων του Οργανισμού βρίσκεται η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στις λιμενικές εγκαταστάσεις, με στόχο τη μείωση των εκπομπών και την ενεργειακή αναβάθμιση των λιμένων αρμοδιότητάς του. Οι βασικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται περιλαμβάνουν:

  • την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για τις λειτουργικές ανάγκες των λιμανιών
    • την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης στις λιμενικές εγκαταστάσεις
    • την απόκτηση ηλεκτροκίνητου σκάφους για τις επιχειρησιακές ανάγκες των λιμένων

Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο εκσυγχρονισμού του λιμενικού συστήματος της Κέρκυρας και συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λιμενικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα των υπηρεσιών προς τους χρήστες του λιμένα και τον θαλάσσιο τουρισμό.

Το έργο ARGONAUT έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη ενός διασυνοριακού πλαισίου συνεργασίας για τον βιώσιμο θαλάσσιο τουρισμό, μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου λιμένων και μαρίνων που υιοθετούν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις διαχείρισης.

Ο Δημήτρης Απέργης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. δήλωσε: «Η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο λιμάνι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Μέσα από το έργο ARGONAUT προχωρούμε σε συγκεκριμένες επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση και στις πράσινες λιμενικές υποδομές, ενισχύοντας τον ρόλο της Κέρκυρας ως κόμβου βιώσιμου θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου. Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο λιμάνι που θα συνδυάζει ανάπτυξη, καινοτομία και σεβασμό στο περιβάλλον

Η επόμενη συνάντηση των εταίρων του έργου ARGONAUT έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα τον Οκτώβριο του 2026, γεγονός που αναμένεται να αναδείξει ακόμη περισσότερο τον ρόλο του νησιού στην ανάπτυξη του βιώσιμου θαλάσσιου τουρισμού και των πράσινων λιμενικών πρακτικών στην περιοχή.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg VI-A Greece – Italy 2021 – 2027.

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