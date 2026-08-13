Αυξημένος κατά 6,4% ο τζίρος των επιχειρήσεων το β' τρίμηνο 2026

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 135.806.081 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,4% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2025, που είχε ανέλθει σε 127.625.870 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2026 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση κατά 27,0%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, κατά 2,1%.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2026 ανήλθε σε 41.107.280 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,1% σε σχέση με τον Ιούνιο 2025, που είχε ανέλθει 37.331.995 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 29,8%, ενώ τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, κατά 1,3%.