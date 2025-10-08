ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία
Πολιτική
17:39 - 08 Οκτ 2025

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Reporter.gr Newsroom
Το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Εσθονία υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Εσθονό ομόλογό του, Margus Tsahkna, στο Ταλίν.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην ανάγκη περαιτέρω σύσφιξης των δεσμών ανάμεσα στα κράτη των Βαλκανίων και τις χώρες της Βαλτικής, ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή στρατηγική σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, καθώς –όπως τόνισε– οι προκλήσεις είναι κοινές. «Παρά τη γεωγραφική μας απόσταση, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι κοινές. Η Εσθονία βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και η Ελλάδα στη νοτιοανατολική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ σημείωσε ότι οι δύο χώρες μοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία, όπως το γεγονός ότι είναι παράκτιες, κάτι που, όπως είπε, «συχνά καθιστά τα πράγματα πιο περίπλοκα».

«Αντιλαμβανόμαστε πιο έντονα τις προκλήσεις και, κάποιες φορές, τις απειλές. Για το λόγο αυτό δαπανούμε περισσότερο από το 3% του ΑΕΠ μας για την άμυνα. Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία. Και οι δύο χαιρετίζουμε την ενίσχυση των ευρωπαϊκών μηχανισμών άμυνας, με στόχο την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Διατηρούμε εμπορικούς, αμυντικούς, στρατηγικούς και πολιτιστικούς δεσμούς και θεωρούμε σημαντικό να τους αναπτύξουμε περαιτέρω», τόνισε ο υπουργός.

Επεσήμανε επίσης ότι, παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, οι χώρες της Βαλτικής και τα Βαλκάνια πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να διαμορφώσουν κοινή στάση σε θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.

«Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε παρόμοιες μορφές επιθετικότητας. Από την άλλη, τα παγκόσμια προβλήματα καθίστανται ολοένα και πιο περίπλοκα. Το είδαμε και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την προηγούμενη εβδομάδα. Ήμουν παρών και συμμετείχα στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, που συγκλήθηκε ειδικά λόγω των παραβιάσεων του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Ήταν μια σαφής και προκλητική παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Εσθονίας. Πρέπει να συσπειρωνόμαστε απέναντι σε αυτού του είδους την επιθετικότητα», σημείωσε.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει χιλιάδες παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου της, τις οποίες έχει αναδείξει σε διεθνή fora, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. «Συμμεριζόμαστε πλήρως τις ανησυχίες της Εσθονίας, ιδιαίτερα σε περιόδους επιθετικότητας, όπως η σημερινή. Ενώνουμε τη φωνή μας με την Εσθονία, την Πολωνία και τη Ρουμανία και καταδικάζουμε τις παραβιάσεις εθνικής επικράτειας σε όλες τις μορφές», ανέφερε.

Αναφορικά με τη θαλάσσια ασφάλεια, ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία ύπαρξης στρατηγικής στον τομέα αυτό, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει θέσει τη θαλάσσια ασφάλεια ως προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και έχει αναλάβει πολλές σχετικές πρωτοβουλίες.

«Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επιβεβαιώσω με τον πιο έντονο τρόπο τη σταθερή προσήλωσή μας στην καταπολέμηση ενός φαινομένου, όπως ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας. Όχι μόνο επειδή αντικατοπτρίζει το όχημα επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και του κόσμου, αλλά επειδή συνιστά τεράστια απειλή για τη θαλάσσια ασφάλεια. Συζητήσαμε εκτεταμένα με τον συνάδελφό μου για τον συντονισμό των δράσεών μας για να έχουμε μία πιο ουσιαστική και αποτελεσματική εποπτεία της κατάστασης αναφορικά με τον σκιώδη στόλο», είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να τερματιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η ειρήνη αποτελεί προϋπόθεση για την παγκόσμια ασφάλεια και πως είναι απαραίτητος ο συντονισμός ενεργειών σε διεθνές επίπεδο.

Αναφερόμενος στην προώθηση της διασυνδεσιμότητας, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει προσθέσει την «τέταρτη θάλασσα» στην Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών, η οποία διαμορφώνει, όπως είπε, έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο που «πρέπει να υπερασπιστούμε και να προωθήσουμε».

Ο Έλληνας υπουργός επεσήμανε ότι οι δύο χώρες πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε τομείς όπως οι επενδύσεις, το εμπόριο και η οικονομία, αναφερόμενος ειδικότερα σε υφιστάμενες συμφωνίες για την ενέργεια, την κυβερνοασφάλεια και την ψηφιακή διακυβέρνηση. «Η Εσθονία είναι από τους πρωτοπόρους όσον αφορά τις τεχνολογίες αιχμής και την τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες προσπαθούμε να αναπτύξουμε. Θα καλωσορίζαμε την ανταλλαγή τεχνογνωσίας», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε: «Νομίζω, αγαπητέ φίλε Margus, ότι η μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία γεωπολιτική ένωση προϋποθέτει στενότατους δεσμούς, ιδίως μεταξύ χωρών που μοιράζονται τις ίδιες αντιλήψεις αναφορικά με τα βαθύτερα προβλήματα της παρούσας κατάστασης στην Ευρώπη. Πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για μία Ευρώπη με περισσότερη ευημερία στο μέλλον. Αναγνωρίζουμε αυτή τη στιγμή την ανάγκη για μία πιο μεγάλη, ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη βασισμένη στη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία.

Αυτό σηματοδοτεί η επίσκεψή μου. Εργαζόμαστε από κοινού, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών και τα δύο κράτη για μία πιο αυτόνομη και ισχυρή Ευρώπη».

